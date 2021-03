‚Bez škol děti ztratily dohled dospělých.‘ V Ghaně pandemii provází nárůst těhotenství nezletilých

Počet těhotenství mladistvých dívek v Ghaně byl již před pandemií vysoký, ale s příchodem covidu-19 ještě prudce vzrostl. Na vině je podle agentury AFP jak uzavření škol, které trvá již deset měsíců, tak chudoba. Akkra 7:40 18. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předloni pokus vlády a OSN spustit program zaměřený na sexuální výchovu vyvolal bouři nevole a musel být ukončen (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Byla to chyba,“ řekla Gifty Nouaková, které bylo v prosinci sedmnáct, když otěhotněla. Do Akkry přišla před rokem za lepším životem. Představovala si, že bude pracovat a současně si naspoří na dokončení školy. Když zjistila, že čeká dítě, chtěla na potrat, ale rodina jejího přítele to odmítla. „Teď nemůžu pracovat, ani se vrátit do školy. Nevím, co budu dělat,“ dodala.

Pandemie loni připravila 12 milionů žen po celém světě o přístup k antikoncepci, což vedlo k 1,4 milionu nechtěných těhotenství, uvedl minulý týden Populační fond OSN (UNFPA). V Ghaně se žádné statistiky na toto téma nevedou, ale spolky pomáhající ženám odhadují, že 14 procent dívek mladších 19 let během dospívání otěhotnělo. A to, že vláda kvůli koronaviru před rokem zavřela školy, počet těchto těhotenství ještě výrazně zvýšilo, říká Sarah Lotus Asareová, která dívkám pomáhá jako dobrovolnice. „Školy představují ochranu. Skýtají cíl, povzbuzení a rámec. Když zrušili výuku, žákyně propadly nečinnosti a ocitly se bez dohledu dospělých,“ vysvětluje.

Drtivá většina dospívajících nepoužívá žádnou antikoncepci. Podle jedné studie nějakou ochranu používalo loni jen 18,6 procenta sexuálně aktivních dospívajících. V zemi s mimořádně silným náboženským cítěním potrat nepřipadá v úvahu. Umělé přerušení těhotenství je povoleno jedině v případě znásilnění, incestu, poškození plodu či ohrožení zdraví matky.

Sexuální výchova v Ghaně

„Obyvatelé Ghany jsou převážně nepřátelští už vůči samé myšlence sexuální výchovy. Někteří si myslí, že povzbudí sexuální vztahy mezi dospívajícími a že nejlepší antikoncepcí je zdrženlivost,“ říká aktivistka Esi Prahová.

Předloni pokus vlády a OSN spustit program zaměřený na sexuální výchovu vyvolal bouři nevole a musel být ukončen.

„Ale hlavním důvodem, proč nezletilé otěhotní, je chudoba,“ zdůrazňuje Asareová. Pokud podle údajů z roku 2017 žilo 46 procent obyvatelstva země pod prahem chudoby, pandemie nouzi ještě zhoršila.

„Někteří rodiče nedokážou zajistit potřeby svých dětí. Chudé dívky se pak nabídnou mužům za peníze. Není to jejich chyba. Dělají to kvůli přežití,“ vysvětluje zastupitel v chudé čtvrti hlavního města Theophilus Isaac Quaye.

Školní řád sice nezakazuje mladým maminkám vrátit se do lavic po porodu, ale ve skutečnosti se to skoro nestává, ať kvůli obavám z posměchu či kvůli nutnosti uživit se. „Když otěhotníš, uvědomíš si, že se situace zhoršila. Ale východisko nemáš a mezitím musíš nakrmit další hladový krk," uzavřela Sarah Lotus Asareová.