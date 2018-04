Ghanský boj proti hluku: úřady žádají mešity, aby ke svolávání k modlitbě používaly WhatsApp

Chaotická doprava, hudba z reproduktorů, hlasití prodejci, tisíce lidí na ulicích – to je typický obrázek z většiny afrických velkoměst. Úřady v Ghaně jsou přesvědčené, že problém nadměrného hluku zhoršují také kostely a mešity.

Žena se modlí v ghanském hlavním městě Accra. | Foto: Francis Kokoroko | Zdroj: Reuters

Vedení hlavního města Accra se teď proto snaží rámus snížit – především ten přicházející z mešit, které úředníci požádali, aby namísto svolávání k modlitbě skrze hlasité reproduktory používaly textové zprávy nebo aplikaci WhatsApp.

„Proč nemůže být volání k modlitbě odesláno textovkou nebo přes WhatsApp? Imám by tak mohl poslat jednu zprávu všem,“ uvedl ministr životního prostředí Kwabena Frimpong-Boateng.

„Myslím, že by to pomohlo snížit hluk. Možná to je kontroverzní, ale je to něco, o čem rozhodně můžeme přemýšlet,“ řekl pro Deutsche Welle.

Megafony používají i křesťané

Pro mnoho muslimů žijících v hlavním městě je ale představa takového svolávání k modlitbě nepředstavitelná.

Imám Usan Ahmed volá věřící k modlitbě pětkrát denně. A ačkoliv souhlasí s tím, že je s hlukem potřeba něco dělat, spoléhat se na nové technologie by podle něj mohlo mít i ekonomický dopad.

„Imám není placen měsíčně. Kde by sehnal peníze, aby tohle dělal? Textová zpráva nebo jakákoliv jiná zpráva není problém. Jen si nemyslím, že je to nezbytné,“ řekl německé televizi.

Další muslimové, které Deutsche Welle oslovila, návrh na svolávání k modlitbě skrze zprávy odmítají. „Nevidím nic špatného na tom, že muslimové používají za svítání megafony, aby svolali lidi k uctívání boha, máme tu také křesťanské kostely, které používají megafony a také svolávají za úsvitu,“ reagoval Nora Nsiah.

Návrh Frimpong-Boatenga odsoudil i další obyvatel Accry. „Ne každý je na sociálních sítích, ne každý je tak gramotný jako on,“ popsal Kevin Pratt.

Ghanská vláda už dříve dala najevo, že je ochotna hluk ve městech utišit i pomocí zákonů.