Situace v Ghútě je šílená. Syrská vláda bere z humanitárních konvojů léky, tvrdí šéf Lékařů bez hranic

Syrská armáda se už téměř měsíc snaží dobýt východní Ghútu. Podle exilové Syrské organizace pro lidská práva zahynula více než tisícovka civilistů, z toho nejméně pětinu tvoří děti. Mrtví se pohřbívají i v městských parcích a OSN varuje před hladověním. „Situace je šílená, je to kolaps humanity. Oblast je pod těžkým bombardováním a lidem chybí léky a lékařský materiál," uvádí ředitel české pobočky Lékařů bez hranic Pavel Gruber. Praha 15:54 14. března 2018

Lékaři bez hranic v Ghútě, povstalecké enklávě na předměstí Damašku, nemají své pracovníky. Důvodem je nedodržování mezinárodního humanitárního práva a opakované útoky na zdravotnická zařízení.

„Vládu v Damašku jsme opakovaně žádali o povolení působit na jí ovládaných územích, ale nikdy jsme ho nedostali,“ vysvětluje Gruber v pořadu Interview Plus.

Hlavní tíhu tak nesou místní lékaři a sestry, kteří navíc chodí do práce s vědomím, že je tam mnohem vyšší riziko bombardování. „Pro mě je to neuvěřitelný symbol lidství, odhodlání a oddanosti,“ dodává.

Konflikt v Sýrii je podle Grubera specifický tím, do jaké míry se z útoků na zdravotnická zařízení stala běžná taktika bojujících stran. Připomíná také, že ještě před vypuknutím války byli perzekvovaní lékaři ošetřující zraněné demonstranty.

Konkrétně v Ghútě je prý ale těžké říci, zda jsou nemocnice terčem záměrně. V minulosti ovšem docházelo k opakovaným útokům, kdy je zasažena nemocnice a hodinu poté pak její urgentní příjem. V takových případech jde o cílené útoky, jinak je to ale těžké dokázat.

Režim obírá konvoje

Organizace v Ghútě dlouhodobě podporuje několik nemocnic, od kterých dostává informace o situaci. Před začátkem ofenzívy se podařilo naskladnit materiál, zásoby ale nyní velmi rychle mizí a některé věci chybí úplně.

Humanitární organizace se snaží dopravit do východní Ghúty pomoc, ztěžují jim to ale prudké boje. Konvoj, který do oblasti dorazil minulý týden, tak nemohl vyložit celý svůj náklad.

„Syrská vláda z konvojů odebírá anestetika, antibiotika nebo krevní banky. A to opakovaně, netýká se to jen Ghúty,“ přibližuje.

Podle informací Lékařů bez hranic v některých částech východní Ghúty až 70 procent obyvatel přežívá v podzemí. To způsobuje onemocnění kůže a dýchacích cest, nejde tedy jen o válečná zranění.

„Přežívat sedm let v brutální občanské válce, navíc v obklíčeném území, to je mimořádně vyčerpávající,“ připomíná Gruber navazující psychické problémy, nedostatečnou proočkovanost nebo chybějící léky na cukrovku nebo vysoký krevní tlak.