Nejméně tři lidé zemřeli při střelbě na gastronomickém festivalu v Kalifornii, podezřelý je ve vazbě

Při nedělní střelbě na gastronomickém festivalu v kalifornském městě Gilroy přišli o život nejméně tři lidé a dalších 12 utrpělo zranění. Deníku The New York Times a agentuře AP to řekl tamní radní Dion Bracco. Policie podle něj vzala do vazby jednoho podezřelého. Místní televize NBC Bay Area nicméně uvádí, že incident, který začal kolem 17.30 místního času (02.30 SELČ), stále není u konce.

