Patnáct mužů odsouzených v případu Pelicotové se odvolalo. Nový soudní proces začne do roka

Patnáct mužů odsouzených v případu znásilňované Gisèle Pelicotové se odvolalo proti rozsudku. Soud ve francouzském Avignonu odsoudil před týdnem 51 mužů, kteří Pelicotovou znásilňovali. Uložil jim tresty v rozmezí od tří do 20 let vězení. Další odsouzení mají čas na odvolání do pondělí.

