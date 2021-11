Zbývá minuta do půlnoci, musíme jednat hned, řekl Johnson v úvodu klimatické konference

Zbývá nám minuta do půlnoci a musíme jednat hned teď, zdůraznil britský premiér Boris Johnson na zahájení summitu světových lídrů na klimatické konferenci OSN ve skotském Glasgow. Pokud nebudou země jednat v boji proti klimatickým změnám dnes, „bude pak příliš pozdě na to, aby to učinily zítra naše děti,“ dodal předseda vlády země, která COP 26 hostí. Glasgow 14:08 1. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský premiér Boris Johnson při projevu na zahájení klimatické konference v Glasgow | Foto: Alberto Pezzali | Zdroj: ČTK

Johnson uznal, že změna bude těžká a vyjmenoval katastrofické scénáře hrozící, pokud bude nadále růst průměrná světová teplota oproti úrovni před průmyslovou revolucí.

Celá planeta Země se podle britského premiéra ocitla v pozici fiktivního britského tajného agenta Jamese Bonda, který je často přivázán k zařízení, jež může zničit celý svět, zatímco na hodinách odtikává čas. „To zařízení na zničení je světa je ale skutečné,“ varoval Johnson s odkazem na klimatické změny.

„Pokud z tohoto COP 26 v Glasgow neučiníme chvíli, kdy se začneme reálně zabývat klimatickými změnami, bude ve světě nezkrotitelný vztek a netrpělivost," řekl britský premiér asi 130 světovým lídrům včetně amerického prezidenta Joea Bidena, na konferenci ale chybí vrcholní představitelé Ruska a Číny.

„Musíme se posunout od řečí a debat a diskuzí ke společným a skutečným činům,“ dodal Johnson.

Program OSN pro životní prostředí (UNEP) uvádí, že pokud by nadále platily současné závazky zemí k omezování emisí, stoupla by globální teplota do konce století o 2,7 stupně Celsia. Experti se shodují, že extrémním výkyvům počasí, nebezpečnému zvyšování hladin oceánů a nevratným změnám ekosystémů se dá zabránit jen tehdy, pokud se teplota zvýší maximálně o dva, ale lépe jen o 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předindustriální érou.