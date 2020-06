Policie zasahuje v centru Glasgow. Zemřeli tři lidé a pobodán byl i jeden policista

Svědek Craig Milroy pro BBC sdělil, že incident viděl z nedaleké kancelářské budovy. Podle jeho slov měli být v sanitkách následně odvezeni čtyři lidé. „Viděl jsem ležet na zemi muže afrického původu, byl bez bot. Byl na zemi a někdo mu držel ruku na boku - nevím, jestli šlo o střelné zranění nebo bodné zranění,“ řekl muž agentuře Press Association.

Milroy uvedl, že muž byl jedním ze čtyř, kteří byli odvezeni záchrankou, a vypadalo to, že byl jednou z obětí incidentu.

„Poté, co jsme viděli rozruch, dále přijely sanitky a viděli jsme ozbrojenou policii, jak všichni běží do hotelu. Stále jsme stáli venku, poté, co policisté situaci uklidnili, řekli nám, abychom se vrátili a zamkli dveře,“ dodal.

„Mohu potvrdit, že podezřelého muže postřelil ozbrojený policista,“ uvedl policejní velitel Steve Johnson. Server BBC původně napsal, že pachatel je mrtvý, to ale policie dosud nepotvrdila.

O incidentu už byli informování představitelé vlády včetně premiéra Borise Johnsona.

Podle informací listu The Scotsman na místě zasahovaly desítky policejních vozů a také sanitky. Policie celé okolí uzavřela.

Polic including armed response units attending a major incident in Glasgow city centre on West George St. Unclear what it is although reports of a stabbing or shooting. pic.twitter.com/OSnbyJXDLR