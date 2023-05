‚Rusko Ukrajinu nedobude,‘ řekl Macron na konferenci Globsec. Válka je prý geopolitické fiasko

Rusko je čím dál víc nepřátelské a méně předvídatelné, nechal se na bezpečnostní konferenci Globsec v Bratislavě slyšet náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka. Šéf slovenské armády Daniel Zmeko za největší hrozbu označil vypuknutí nechtěné války mezi Ruskem a NATO. K bezpečnostním expertům a evropským lídrům ve středu v Bratislavě promluvila i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová nebo francouzský prezident Emmanuel Macron. Bratislava 17:20 31. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský prezident v Bratislavě zrekapitulovat 20. století, kdy byla východní Evropa za železnou oponou, a ujistil, že něco takového již nedovolí | Foto: Václav Šálek | Zdroj: Profimedia

Hlavním tématem konference, která ve středu končí, je samozřejmě ruská invaze na Ukrajinu a její dopady. Debatuje se o tom, co válka změnila, jaká je pozice Evropy či jestli nemá přijmout větší nebo vedoucí roli ve světové politice ve snaze zastavit ruskou agresi.

„Státy Evropské unie těží z naší zkušenosti na bojišti, z naší zkušenosti s Ruskem. Jste díky tomu silnější. Emmanuel Macron to nazval strategickou autonomií, byl to jeho sen, který se zdál být nedosažitelný. Unie se stala globálním hráčem v bezpečnostní politice. To by se bez Ukrajiny nikdy nestalo,“ řekla například ukrajinská vicepremiérka Olha Stefanišynová.

Mezi hlavními řečníky konference byla i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Evropa se podle ní nachází v rozhodujícím momentě. Je podle ní třeba dále pomáhat Ukrajině, připomněla, že unie se chystá podpořit navýšení výrobních kapacit dělostřelecké munice a dále cvičí ukrajinské vojáky. Ke konci roku jich bude proškolených na 30 tisíc.

Von der Leyenová mluvila také o tom, že unie nemůže jako dosud kandidátským zemím jen otevřít dveře a čekat, ale musí jít naproti a pomáhat po celou dobu přístupového procesu. To se týká nejen Ukrajiny ale i zemí západního Balkánu.

Francouzský prezident Emmanuel Macron měl v úmyslu v Bratislavě oslovit hlavně střední a východní Evropu. Prohlásil, že válka na Ukrajině ještě zdaleka neskončila.

Jedna věc je ale podle něj jasná už teď, a to, že Rusko Ukrajinu nedobude. Takzvaná speciální vojenská operace se podle něj od loňského února proměnila v geopolitické fiasko. Severoatlantická aliance prý naopak ukázala svou jednotu.

Vrátil se i ke svému výroku z roku 2019, kdy řekl, že NATO je ve stádiu mozkové smrti. Putin ho prý svými kroky probudil. Francouzský prezident v Bratislavě zrekapitulovat 20. století, kdy byla východní Evropa za železnou oponou, a ujistil, že něco takového již nedovolí.

Stejně jako von der Leyenová mluvil o tom, že Rusko nemůže být tím, kdo bude diktovat mírové podmínky na Ukrajině.

Na konferenci ve středu dorazil i český premiér Petr Fiala. Čeká ho schůzka mimo jiné právě s Macronem, na které budou jednat o obranné spolupráci nebo jaderné energetice.

Fiala se sejde také s bývalým slovenským premiérem Eduardem Hegerem a vůbec poprvé také s jeho nástupcem, šéfem úřednické vlády Ľudovítem Ódorem. Povečeří spolu a debatovat by měli o prohlubování vzájemné spolupráce, obrany a energetiky.

