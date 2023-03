Golfovým vozíkem po městě. Američané zkouší nový trend a místo aut jezdí na pochůzky ve vozících

Řada amerických měst vymýšlí způsob, jak omezit svou přílišnou závislost na automobilové dopravě. Peachtree City nedaleko Atlanty ve státě Georgia vsadilo na golfové vozíky a buduje kolem nich celou infrastrukturu. Od stálého zpravodaje Peachtree City 21:11 5. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Golfový vozík využívá na jihovýchodě Spojených států stále více lidí a podepisuje se to na vozíky přeplněných parkovištích | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Motivace obyvatel pro upřednostnění golfového vozíku před tradičním autem jsou různé – může to být kvůli nebezpečí změny klimatu, pro zdraví obyvatel, kvůli všudypřítomným dopravním zácpám nebo i z jiných důvodů.

Poslechněte si reportáž Jana Kaliby o tom, jaké to je, když ve městě jezdí místo aut golfové vozíky

Jak vypráví David Green z městského návštěvnického centra, každé ráno i odpoledne zaplaví okolí školy moře golfových vozíků, které jsou zde už běžným dopravním prostředkem.

Pod dohledem tam mohou golfový vozík řídit již děti od 12 let, a poté s patřičným průkazem lze samostatně jezdit od 15 let. Peachtree City, které má téměř 40 tisíc obyvatel, postupně vybudovalo pro golfové vozíky celou infrastrukturu.

David Green tento fenomén komentuje: „Nemáme ve městě žádné prodejce aut, zato šest prodejen golfových vozíků. Dělají i servis a pět z nich funguje i jako půjčovna. Lidi tu mají registrovaných skoro sedm tisíc golfových vozíků, takže skoro každá domácnost má nějaký vlastní“.

A vzápětí dodává: „Dostanete se jím všude. Město je propojené systémem víceúčelových stezek pro kola, pěší nebo právě golfové vozíky. Ta síť má víc než 100 mil (160 kilometrů pozn. red.) včetně různých mostů či tunelů pod velkými silnicemi.“

Příjemnější způsob dopravy

Všechno podle Davida Greena začalo kdysi tím, že golfisté chtěli mít možnost dojet od svého domu bezpečně k nedalekému golfovému hřišti, aniž by museli sedat do auta. Tak vznikla první stezka, principem sněhové koule se nabalovaly další části.

Dnes už město tuto infrastrukturu buduje cíleně, o napojení prý dokonce žádají i rezidenti okolních obcí. Vidí totiž, jak přesedání z aut do golfových vozíků mění život.

Ve Spojených státech neustále přibývá prodejen golfových vozíků | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Představte si třeba tuhle situaci — celý den pracujete, a pak vyrážíte na nákup. Můžete se tam dostat za pět minut autem, anebo jedete golfovým vozíkem. To vám trvá 15 minut, ale cestou potkáte lidi ze své čtvrti, děti na kolech, lidi na vás mávají. Je to takové zklidnění po dlouhém pracovním dni,“ říká Green.

Nový trend si pochvaluje i výkonná ředitelka návštěvnického centra tohoto města Kym Hughesová: „Znám tu třeba člověka, který mi řekl, že se domluvil s kamarádem, oba prodali přebytečná auta, snížili své náklady a nechali si jedno společné jenom na delší cesty třeba do Atlanty. K doktorovi, s dětmi do školy nebo na nákup, to všechno si tady objedete golfovým vozíkem.“