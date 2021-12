Měsíc placeného, pak neplacené volno a výpověď. Google chce po zaměstnancích očkování proti covidu

Americká společnost Google postupuje podle nařízení prezidenta Joea Bidena. Podle dokumentu, do kterého nahlédl americký server CNBC, mají zaměstnanci čas do 18. ledna 2022, aby se naočkovali proti koronaviru. Pokud tak neučiní, čeká je nejprve placené, poté neplacené volno a poté výpověď. Několika stovkám ze 150 000 zaměstnanců firmy se to nelíbí a podepsaly manifest.

