Google chce chránit uživatele, kteří půjdou na potratovou kliniku. Bude mazat historii jejich pohybu

Americká internetová společnost Google bude mazat historii pohybu uživatelů, kteří se vydají na potratovou kliniku. Jinak by si ji mohla vyžádat policie při vyšetřování. Firma to podle agentury Reuters uvedla v pátek. Google se ke kroku rozhodl poté, co Nejvyšší soud USA v červnu anuloval ústavní právo na potrat, což soudy v některých amerických státech začaly uvádět do praxe.

New York 10:19 2. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít