Problém Googlu s dezinformacemi. Nepravdivé zprávy o texaském masakru se objevovaly na zvýrazněných místech

Po zadání jeho jména do vyhledávače Googlu se na nejvyšším místě hned pod polem vyhledávání objevil například článek od pravicového extremisty a editora portálu infoWars Paula Josepha Watsona. Ten mimo jiné napsal, že byl Kelley členem antifašistické skupiny. Jiné zprávy zařazené mezi nejčtenější například lhaly o tom, že byl útočník skalním příznivcem demokratického senátora Bernieho Sanderse, nebo že jde o muslimského konvertitu.

Může za to automatická funkce nazvaná Twitter module. Ta se snaží zprostředkovat uživatelům informace ze sociálních sítí, které se týkají aktuálního dění. Google v reakci serveru Gizmodo napsal, že tento systém pracuje se speciálním algoritmem, který prohledává zprávy v reálném čase. Obsah se tak mění během každé vteřiny.

Společnost se teď prý zaměří na to, aby zlepšila hodnocení jednotlivých Tweetů, aby se tak v budoucnu dezinformace nedostávaly do zvýrazněných příspěvků ve vyhledávači. Problémy se šířením nepravdivých informací na internetu vzrůstají a někdy se dezinformace dostávají i do renomovaných médií.

Nejméně jedna falešná informace se dostala do vysílání americké televize CNN. Texaský reportér Vincente Gonzales se nachytal na starý vtip z internetu a zaměnil identitu střelce.

Zmíněný mem už v minulosti satiricky tvrdil, že za útoky zbraněmi stál satirický komik Sam Hyde, který je známý nevybíravými nachytávkami.