Gorbačov je pro Putina horší než Hitler. Rusko vnímá Ukrajinu jako součást země od školky, míní politolog

Spojené státy a Ukrajina podepsaly dohodu o vzniku společného investičního fondu obnovy, který poskytne Američanům přístup k ukrajinským přírodním zdrojům. „Když si vezmeme základní klíčové body dohody, tak mimo jiné jde o to, že americká strana pojmenovala konflikt jako plnohodnotnou invazi proti Ukrajině," komentuje vývoj v pořadu Co se děje se světem bezpečnostní expert Vlastislav Bříza z Univerzity Karlovy.

Dá se říct, že je podepsání dohody milníkem ve vztazích USA – Ukrajina, jak říkají někteří?

Nechci říct milník, ale je to velmi důležitá dohoda. Milníkem byl začátek války, kdy Spojené státy vstoupily za Ukrajinu. To byl milník. Tohle je velmi důležitá dohoda, která postupně to kyvadlo, které se zdánlivě i záměrně vychýlilo v proruský postoj, tak se vrací zpátky do neutrálnější pozice, případně i proukrajinské.

Když si vezmeme základní klíčové body dohody, tak mimo jiné jde o to, že americká strana pojmenovala konflikt jako plnohodnotnou invazi proti Ukrajině. Pojmenovala také agresora, což je Rusko, a bude sankcionovat státy, případně nestátní aktéry, firmy, organizace, které by se podílely na straně agresora z hlediska vedení války. To je pro tu smlouvu důležité ideologicky a duchovně.

Co se týče faktických vyjednaných bodů, tak tam je potřeba říct, že Ukrajina docílila obrovského úspěchu, protože ve smlouvě jsou sice všechny monstrózní půjčky a dary, které byly Ukrajině dány, nicméně podle smlouvy nemusí být vráceny a spláceny. To je rámec té smlouvy, což je důležité.

Zde je podstatné to, že rámec je dán i pro novou pomoc – ta bude zpoplatněna. To je to, co by mohlo byznysmena Trumpa v konfliktu udržet. Uvidí, že z toho bude mít nějaký profit, nějaký zisk, takže bude moci dodávat zbraně za úplatu. Co se tohohle týče, tak to je úspěch ukrajinské strany.

Úspěchem americké je, že vedle minerálů, nerostů a drahých a vzácných kovů se do smlouvy dostala i ropa a plyn. To je pravda, že je věc, kterou se podařilo americkým vyjednavačům do smlouvy dostat.

Zásadní pro Ukrajinu je, abych zase vrátil to kyvadlo zpátky, že prvních deset let by z fondu nemělo být čerpáno a zisky by měly být reinvestovány v rámci nové formy investice komplexních investičních celků na Ukrajinu.

Je tedy vidět, že tam posun je. Spojené státy také deklarovaly, že nebudou bránit případnému sbližování Ukrajiny s Evropskou unií. A konečně je tam stanovené, že budou nadále dodávat zbraňové systémy.

Zelenského důvěřivost

Přesto některé významné deníky, jako třeba britský The Telegraph, píšou, že přílišná důvěřivost ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vůči americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi může skončit katastrofou…

S tím absolutně nesouhlasím, protože vůbec nevidím, že by prezident Zelenskyj byl vůči prezidentu Trumpovi důvěřivý. Tam je to čistě pragmatický vztah, kdy prezident Zelenskyj pochopil hru, že vzájemné vztahy mezi těmito dvěma pány úplně nefungují.

To má už svoji historickou konotaci, která se málo připomíná a zapomíná se na ni. To všechno začalo již za prvního prezidentství Donalda Trumpa, kdy z jeho úhlu pohledu mu prezident Zelenskyj neposkytl součinnost v případě oné údajné korupční aféry syna Joe Bidena.

Díky tomu prezident Trump čelil impeachmentu. Můžeme si o tom myslet, co chceme, můžeme si myslet, kde je pravda, že je pravda někde mezi nebo naopak na straně prezidenta Zelenského, ale v prezidentu Trumpovi to zůstalo.

Tímto prizmatem přistupoval k Volodymyru Zelenskému vždy, takže z tohoto úhlu pohledu si nemyslím, že tam je nějaká přehnaná důvěřivost, opravdu je to čistě pragmatický vztah.

Prezident Zelenskyj pochopil, že v něčem musí ustoupit a zároveň musí jít Američanům na notu v tom smyslu, že „ano, uzavřeme příměří, uzavřeme dohodu, ale ve výsledku ta dohoda vůbec není špatně vyjednaná“. Opravdu není jednostranná ve prospěch Američanů, je relativně vyvážená.

A co si myslím, že hrálo roli – a tam si troufám tvrdit, že se stane ta fotka ikonickou, jestli si to čtenáři vybaví – to krásné prostředí Vatikánu, ty dvě židle, jak na nich sedí. Je strašně důležité číst v té fotce.

Symbolická fotografie

Co tam čtete? Já velkou soustředěnost…

Když se podíváte na jiné fotky Trumpa se Zelenským, ať už z 28. února z Bílého domu nebo kdekoliv jindy, tak tam byla vidět určitá forma přezíravosti prezidenta Trumpa vůči Zelenskému. Tady jsem jí vůbec neviděl.

Tady spolu seděli jako rovný s rovným, nakláněli se jako rovný s rovným a vypadalo to, že opravdu prezident Trump naslouchá, což je další věc. Na jiných fotkách mu nenaslouchal, tady mu i naslouchá.

Opravdu si myslím, že tam došlo k tomu, že se definitivně dohodli, že tu dohodu podepíší a prezident Zelenskyj snad přesvědčil, nebo minimálně pomohl vyvinout názor Donalda Trumpa na to, že ti Rusové nejsou jenom hodní, že opravdu jsou ti, kteří se snaží ten konflikt přiživovat, podněcovat.

Raketové útoky posledních dnů ostatně dávají prezidentu Zelenskému za pravdu, je to pravda. Tam jde o přesvědčení.

Že i Donald Trump už se začíná hněvat, říká jeho okolí...

Tam bych byl opatrný, když se prezident Trump hněvá, tak víme, co tweetuje. Jestli vycházíte z toho, že minulý týden pouze dal krátký tweet typu tytyty, tak to ještě není hněv. Je to ale určitá forma obratu v sentimentu, to je to kyvadlo, jak se bavíme, že se postupně zpátky vykyvuje.

‚Ruské léno‘

Kdybychom byli optimisté. Myslíte si, že je reálné, že by obě strany přestaly bojovat, aniž by někdo vyhrál a někdo prohrál?

Bojím se, že bez silného prostředníka, který je k tomu dotlačí, to znamená Spojených států, se to nestane. Mám k tomu dva důvody. První důvod z ukrajinské strany, ze strany obránce, ze strany napadeného, je to, že Ukrajina bojuje svoji velkou vlasteneckou válku. Bojuje válku za sebeurčení, bojuje opravdu za přežití.

Ví, co by se stalo, kdyby Rusko dokázalo ovládnout celou Ukrajinu. To by byly jak fyzické čistky, tak čistky z hlediska inteligence. To by opravdu nebylo pro ukrajinský národ dobře – to oni velmi dobře vědí, takže nemají důvod to vzdávat.

Naopak za tři a čtvrt roku získali uznání a ostruhy takové, že je potřeba je v tomto jenom podpořit, smeknout klobouk a břinknout čelem o zem, když to řeknu lidově. Tak to je.

No, a co se ruské strany týče, protože vždy ke konfliktu musí být dva a konflikt – válka – je vedle zbraní, které jsou padesát procent, střetem myslí, soubojem myslí, soubojem odhodlání a soubojem vůle. To je dalších padesát. Morálka bránit se, chtít vzít tu zbraň do ruky a bojovat.

Pro Rusko je Ukrajina něco víc. Pro Rusko Ukrajina není jako Polsko, Česko, Slovensko. Rusko již od mateřské školy považuje Ukrajinu za svoje léno, za svoji zemi, která je a vždy byla součástí ruského impéria, ruské říše, Sovětského svazu. A to učí i své děti.

Zmíním jednu větu, která se pořád ve smyčce opakuje. Když se prezidenta Putina ptali, co byla největší geopolitická katastrofa dvacátého století, neřekl druhá světová válka, neřekl Hitler. On řekl rozpad Sovětského svazu.

Je hrozné, že pro něj je vlastně horší osobností dějin Gorbačov než Hitler, ale tak to je a v tom je obsaženo všechno. Nejenom Putin, ale i ruský národ jako takový opravdu bere Ukrajinu jako součást jednoho státu, jednoho soustátí a udělá všechno pro to, aby se ho nevzdal.

Takže to jsou ty dva důvody, pro které myslím, že když nezasáhne hráč velké váhy typu Spojených států, tak válka jen tak neskončí.

Možná variace na tato témata, o nichž jste mluvil, teď často uslyšíme od 8. května dál – zejména tedy v Moskvě při demonstraci síly při přehlídce na Rudém náměstí.

Máte stoprocentní pravdu. Tam přesně se budou tyto historické konotace zmiňovat ve smyčkách.

