Gorbačov věřil v blízkost Rusů a Ukrajinců. Vpádem byl šokován a zmaten, řekl jeho tlumočník

Poslední sovětský vůdce Michail Gorbačov byl měsíce před svou smrtí šokován a zmaten ruskou invazí na Ukrajinu. V rozhovoru s agenturou Reuters to řekl tlumočník Pavel Palažčenko, který s Gorbačovem pracoval 37 let a naposledy s ním telefonicky hovořil před několika týdny. Gorbačov, jenž zemřel v úterý ve věku 91 let, byl podle něj také v posledních letech zdrcen zhoršujícími se vztahy mezi Moskvou a Kyjevem. Moskva 22:50 1. září 2022

„V našich konverzacích bylo zcela zřejmé, že byl šokován a zmaten, co se dělo (poté, co ruští vojáci v únoru napadli Ukrajinu), a to z mnoha důvodů. Věřil nejen v blízkost Rusů a Ukrajinců, ale věřil, že se tyto dva národy prolínají,“ řekl Palažčenko, podle něhož si i další lidé všimli, jak moc byl Gorbačov děním na Ukrajině traumatizován.

Třiasedmdesátiletý tlumočník působil po boku někdejšího sovětského vůdce na mnoha americko-sovětských summitech, tlumočil například v 80. letech minulého století při Gorbačovových jednáních s americkým exprezidentem Ronaldem Reaganem. S prvním a zároveň posledním sovětským prezidentem se podle Reuters v posledních měsících viděl a byl v kontaktu rovněž s jeho dcerou Irinou.

Gorbačov se během svého působení v úřadu snažil udržet 15 republik Sovětského svazu - včetně Ukrajiny - pohromadě. Ovšem v tom poté, co jím nastartované reformy povzbudily mnohé z nich k požadavku nezávislosti, neuspěl, píše Reuters.

Sovětské jednotky v některých případech na sklonku existence SSSR použily smrtící sílu proti civilistům. Politici v Litvě a Lotyšsku na tyto události po Gorbačovově smrti vzpomínali s hrůzou a uváděli, že ho stále viní z krveprolití.

Podle Palažčenka Gorbačov věřil v řešení problémů výhradně politickými prostředky a o některých z těchto krvavých událostí buď předem nevěděl, nebo „velmi neochotně“ svolil k použití síly, aby zabránil chaosu.

Věřil v ideu Sovětského svazu

Gorbačovův postoj k Ukrajině byl složitý a rozporuplný, řekl Palažčenko s tím, že zesnulý politik stále věřil v ideu Sovětského svazu. Zároveň však naznačil, že bývalý sovětský prezident by podle něj nevedl válku za obnovu dnes už neexistující země.

Zatímco Gorbačov věřil, že jeho povinností je projevovat ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi respekt a podporu, veřejně se ozval, když s ním nesouhlasil, uvedl tlumočník a jako příklad zmínil represe současného režimu vůči médiím.

Gorbačov se však podle Palažčenka rozhodl „neposkytovat průběžný komentář“ k Ukrajině nad rámec schválení únorového prohlášení, které vyzývalo k brzkému ukončení násilí a k řešení humanitárních problémů.

Palažčenko připustil, že někteří Rusové a lidé v bývalém SSSR vnímají Gorbačova silně negativně kvůli hospodářské a geopolitické vřavě, jež následovala po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Zároveň však v rozhovoru uvedl, že exprezidentův odkaz je obrovský. Nejen, že pomohl ukončit studenou válku a snížit riziko jaderného konfliktu, ale dobrovolně odstranil totalitu v SSSR a dal Rusku šanci na svobodu a demokracii.

„Myslím, že zůstal optimistou, pokud jde o budoucnost Ruska,“ prohlásil Palažčenko. „Věřil, že lidé v Rusku jsou velmi talentovaní a že jakmile dostanou šanci, možná druhou šanci, talent se projeví,“ dodal. Gorbačov se podle něj domníval, že historie ho posoudí správně. „Rád říkával, že historie je vrtkavá dáma. Myslím, že tomu věřil a že očekával, že konečný verdikt bude pro něj pozitivní,“ řekl.