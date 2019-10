Americké ministerstvo zahraničí zabránilo velvyslanci při EU vypovídat kvůli vyšetřování Trumpa

Americké ministerstvo zahraničí zabránilo velvyslanci USA při Evropské unii Gordonu Sondlandovi vypovídat před výbory Sněmovny reprezentantů, které vyšetřují prezidenta Donalda Trumpa v takzvané ukrajinské kauze. Informovala o tom v úterý agentura AP s odvoláním na Sondlandova právníka. Šéf sněmovního výboru pro kontrolu zpravodajských služeb Adam Schiff to označil za „další důkaz obstrukcí vůči Kongresu“. Washington 21:30 8. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velvyslanec USA při Evropské unii Gordon Sondland | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Trump v reakci uvedl, že by „moc rád“ poslal Sondlanda do výborů sněmovny vypovídat, ale není to možné, protože by vypovídal v „totálně vykonstruovaném procesu“.

Velvyslanec USA při Evropské unii Sondland měl vypovídat před výbory v úterý, ministerstvo zahraničí mu v tom ale krátce předtím zabránilo. Důvod oficiálně není znám.

Advokát Robert Luskin v úterý médiím řekl, že jeho klient Sondland jako zaměstnanec ministerstva musel pokynu vyhovět, ač je „hluboce zklamán“, že vypovídat nemohl. Dodal, že Sondland věří, že vždy jednal „v nejlepším zájmu Spojených států“.

Sondland byl třemi výbory sněmovny předvolán proto, že je zmíněn ve stížnosti takzvaného whistleblowera týkající se červencového telefonátu Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským.

Pracovník amerických zpravodajských služeb ve stížnosti uvedl, že Trump vyvíjel na Zelenského nátlak, aby Ukrajina vyšetřovala jeho politického rivala Joea Bidena. Jako páku na Zelenského chtěl podle stěžovatele Trump použít vojenskou pomoc pro Ukrajinu.

Kvůli ukrajinské kauze hrozí Trumpovi ústavní žaloba (impeachment), která teoreticky může vést i k sesazení hlavy státu. Pokud by ústavní žalobu schválila Sněmovna reprezentantů, zabýval by se jí Senát (horní komora amerického Kongresu). Ten by ji ale zřejmě vzhledem k aktuální převaze Trumpových republikánů zamítl, protože pro odsouzení prezidenta a jeho sesazení z úřadu se musí vyslovit dvě třetiny přítomných senátorů.