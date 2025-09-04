‚GPS zmizí a tobě zbudou oči a kompas.‘ Námořníci na Baltu se potýkají s elektronickou mlhou
Nouzové přistání předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové při návštěvě Bulharska poukázalo na problém, se kterým se potýká téměř celá východní Evropa. Rušení signálu GPS. Denním chlebem je například pro obyvatele estonské Narvy a okolí, kde v pohraničí kvůli tomu policie vyhlásila bezletovou zónu pro drony. S elektronickou mlhou se potýkají i polští rybáři a mořeplavci, kterým problémy působí zařízení v ruské Kaliningradské oblasti.
„Podívej, tady máš geografickou pozici. Tady na té mapě vidíš, kde teď přesně jsme. To znamená v přístavu, v Kuźnici. A jak ruší signál, to na mapě nevidíš nic. Anebo máš falešné údaje. Navigace ti třeba ukazuje, že jsi někde v Saúdské Arábii, v Kaliningradu nebo v Africe,“ vypráví Paweł, celoživotní námořník a rybář. Stojíme u kormidla jeho lodi, se kterou se za půl hodiny chystá vyplout k vraku polské ponorky z dob studené války. GPS dnes nikdo neruší a tak mi Paweł ukazuje, co je v takovou chvíli vidět na monitoru námořní navigace.
Ale co když všechny údaje zmizí nebo jsou úplně vadné? „Tak máš kompas a oči a koukáš kolem sebe. Plavíš se jak kdysi. Jen ti u toho houkají alarmy, že nemáš signál,“ směje se s tím, že když má námořník zkušenosti, nemělo by ho to zaskočit. Pro všechny případy má ještě radar.
Paweł zažil výpadek signálu poprvé zrovna na rybolovu. Lovil lososy v revíru u ruské námořní hranice, za níž se nachází Kaliningradská oblast – pro Rusko vojensky a geopoliticky strategické území, které mu zajišťuje přístup k Baltskému moři. Tam kotví a sídlí ruská Baltská flotila. Kromě mezinárodního letiště Chrabrovo se tam nachází i několik vojenských základen.
Právě z Kaliningradské oblasti pochází rušení signálu GPS, se kterým mají v Gdaňské zátoce zkušenost. „Myslím, že to začalo někdy na konci roku 2023. Někteří, ale to není moje teorie, to spojují s otevřením americké protiraketové základny v Redzikowě,“ popisuje Jarosław Cydejko z katedry Navigace Námořní univerzity v Gdyni. Doktor Cydejlo se podílí na výzkumu, který má za cíl určit, odkud se takzvaná elektronická mlha šíří.
„Nejdřív jsme to jen sledovali a viděli jsme, že mizí satelity i pozice plavidel. Tomu se říká jamming.“ Na monitoru přitom ukazuje na 3D výkres vývoje signálu – tedy jak graficky vypadá, když signál funguje a když zmizí. Jamming polští vědci pozorovali přibližně do poloviny léta v roce 2024. Na podzim problém prakticky ustal.
Druhá vlna problémů přišla na začátku letošního roku a stále trvá. „Ale je to jiné. Není to jamming, ale spoofing. Ten se liší tím, že přijímač signálu odebírá pozici, ale ta pozice je falešná. Často absurdní.“ A už ukazuje na jiný obrázek. Je to screen z obrazovky navigace. Lodě na něm se nachází jen v určitých bodech, třeba i na pevnině. Remorkéry správně kotvící v Gdyni jsou najednou podle navigace nalepené jeden na druhém u litevského pobřeží a někdy ještě dál.
Vědci měli od samého začátku podezření, že zdroj rušení nebo matení pochází z ruské exklávy. „Tušili jsme, ale nebyli jsme si jistí, jestli to působí něco v Kaliningradské oblasti, nebo nějaká proplouvající loď. Tady v Gdyni jsme dost daleko od ruské hranice, od Baltijsku, od Kaliningradu.“
Oblast je z pohledu Gdyně za horizontem, ale vlny z pozemních vysílačů GPS se šíří v přímých liniích. „Takže by k nám rušení a vysílání falešných údajů nemělo doléhat. Leda že by tam byla nějaká velmi vysoká anténa. Rozhodli jsme se zdroj lokalizovat. Proto jsme ve spolupráci s vědci z Coloradské univerzity rozprostřeli po zátoce síť měřičů, které v párech měří časové rozdíly v doručení signálu. Časem se výsledné hyperboly protnou a zařízení zaměří vysílače.“
Rušení signálu pocházelo z Baltijsku, vysílání falešných dat z ruských vojenských instalací podél pobřeží. Dodnes ale vědci ještě nepřišli na to, proč signál z pozemních vysílačů dosahuje tak daleko.
„Přikláníme se k tomu, že vlny nesoucí signál nad mořem se ohýbají jakoby po povrchu země. A že vliv na to může mít teplo, vlhkost,“ vysvětluje Jarosław Cydejko. Sám v navigační laboratoři zažil situaci, kdy rušení signálu ustalo s příchodem studené fronty a následnou bouří.
„Hodně se mluví o kyberútocích. Že je to část hybridní války. Já si myslím, že v našem případě jde o důsledek ruské obranné činnosti. Oni ten jamming a spoofing dělají kvůli obraně své oblasti a zařízení před raketovými a dronovými útoky, útoky zvenčí,“ domnívá se Cydejko, ale zároveň přiznává, že problém se netýká pouze Gdaňské zátoky, že zdrojů a příčin rušení signálu GPS existuje pravděpodobně vícero a jev představuje nebezpečí.
Výpadky signálu nad Baltským mořem už vedly ke změně leteckých tras. Situaci se začali přizpůsobovat někteří rybáři. „Furuno nebo Simrad mají systém, který odolává rušení. Takže uvažuju, že si to pořídím, aby mi navigace fungovala, i když jsem na lovu lososů nebo mořských pstruhů. Větší lodě už to namontované mají. Jenže to není levné,“ krčí rameny Paweł.
O tom, že v Baltijsku se nenachází jen jedno jediné zařízení pro rušení signálu, svědčí i zjištění novinářů z pobaltského zpravodajského webu Delfi. Ti se dostali k tajným ruským dokumentům, ze nichž vyplývá, že Rusko zbudovalo v okolí Pioněrskij v Kaliningradské oblasti zařízení pro satelitní monitorování a rušení systému, které je součástí strategické sítě elektronického boje „Tobol“.
24. srpna pak zveřejnili snímky nově vznikajícího zařízení v Kaliningradské oblasti, jen asi pětadvacet kilometrů od polských hranic, které připomíná anténový systém pro zachytávání a odposlech vojenských radiových přenosů.