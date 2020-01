V 16 letech ‚probudila svět‘. Greta Thunbergová napsala jeden z nejsilnějších příběhů roku 2019

Greta Thunbergová se slzami v očích sama poukázala na to, že šidí školu. A se slzami v očích vzkázala světovým politikům, že jsou pokrytečtí a jí a dalším mladým lidem sebrali sny. Jsou lidé, kteří s drobnou školačkou tu chvíli prožívali a za jejími vzkazy světovým lídrům stojí. Jiní jí emotivní apel nevěřili a nebo ji rovnou posílali místo mluvení k lidstvu zpátky do té školy. Ať tak, nebo tak, málokterému člověku se stane, že ho k přednesení poselství vyzve sám generální tajemník OSN. A ještě při zvláštní příležitosti, před začátkem hlavního výročního zasedání světové organizace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Příběh 2019: Greta Thunbergová

Greta Thunbergová mluvila poprvé s šéfem OSN Antóniem Guterresem na klimatické konferenci OSN v prosinci 2018, kam přijela jako jedna z moha klimatických aktivistek.

„Řekla jsem mu, že po dobu 25 let bezpočet lidí na klimatických konferencích OSN prosí světové vůdce, aby zastavili emise skleníkových plynů. Ale zjevně to nefungovalo, emise stále rostou. Já nechci prosit světové vůdce o změnu. Řeknu jim, že přichází změna, ať už se jim to líbí nebo ne,“ uvedla tehdy.

Greta tedy v rozhovoru pro Český rozhlas vysvětlovala, jakou má motivaci. O životní prostředí se podle svých slov začala zajímat ve škole, a tak se nakonec rozjely „Fridays for Future“ - páteční demonstrace studentů, s absencí ve škole.

„Musíme si uvědomit, co nám udělaly starší generace, jaký svinčík po sobě nechaly a že jsme to my kdo se s ním bude muset vypořádat...Všem, kteří se na stávce podílejí, bych ráda řekla, že jsme v tom společně a nevzdáme to,“ vysvětlovala.

Grétě změnil její aktivismus život. Jak řekl v rozhovoru na jedné ze společných cest její otec Svante Tunberg, prožívala to už o mnoho dříve - z problémů se životním prostředím, měla úzkosti, někdy dokonce nejedla, nebo přestala mluvit.

Její život už se hodně změnil. Nakolik změní postoj politiků a obyvatel země, ukáže i právě začínající rok.