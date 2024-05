Na kávě, při cestování a na nákupech. Green Deal je všude s námi a vystoupit z něj nejde

O Evropské zelené dohodě známé jako Green Deal je před volbami slyšet všude. A vyplatí se o ní vědět víc, i když nejste zrovna řidič nebo řidička auta se spalovacím motorem. Má totiž dopad na všechno kolem nás – od nákupu kávy, přes vybírání trička až po cestu autobusem. Destinace Brusel Praha 15:21 17. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropská zelená dohoda je jedním ze stěžejních témat letošních eurovoleb (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Green Deal není nějaká organizace, ze které by se dalo vystoupit nebo do ní není vstoupit. Je to způsob přemýšlení o tom, jak chceme fungovat na naší planetě a jakým způsobem se chceme starat o emise,” říká Vendula Kazlauskas z Asociace pro mezinárodní otázky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je Evropa zelená?

„Víme, že oteplování planety je způsobeno emisemi CO2. Je potřeba se na ně prostě podívat a i kdybychom chtěli nějakým způsobem teď zařadit zpátečku nebo se zaměřovat na jiná opatření, už je celá řada legislativy schválená,” podotýká.

Státy Evropské unie vyprodukují ročně asi pět milionů tun textilního odpadu, což pro planetu představuje enormní zátěž. Právě s takzvanou fast fashion, tedy produkcí velkého množství nekvalitních oděvů začínají členské státy postupně bojovat.

Destinace Brusel Destinace Brusel je podcast Českého rozhlasu o tom, jak blízko má generace Z k Evropské unii, kterým vás provede tým mladých redaktorek a redaktorů. Epizody podcastu: Je Evropa dostupná?

Je Evropa nudná?

Je Evropa pro mladé?

Je Evropa zelená?

„Možná si to ani neuvědomujeme, protože je skvělé si koupit tričko za pár korun, ale textilní průmysl patří mezi vůbec nejvíc znečišťující průmysly a vypustí až deset procent světových emisí uhlíku,“ upozorňuje Kazlauskas

Zásadním bodem Green Dealu je i veřejná doprava. „Je to sektor, kde emise neustále rostou, na rozdíl třeba od teplárenství. Právě veřejná doprava představuje budoucnost,“ zmiňuje. Podle ní je jít proti Zelené dohodě pro Evropu jako jít proti faktům. „Je logické, že celá Evropa a celý svět chce emise snižovat.

V podcastu Destinace Brusel Kazlauskas přibližuje, co Green Deal znamená pro běžného člověka. Vysvětluje, jestli se kvůli Evropské zelené dohodě něco zdraží nebo naopak zlevní, kam putují neprodaná trička nebo proč bude jednodušší nechat si opravit starý telefon.

Jak se Green Deal propíše do našich životů? A v jakých oblastech se s ním setkáváme už teď? Poslechněte si podcast Destinace Brusel v aplikaci mujRozhlas nebo na streamovacích platformách, případně v audiu v úvodu článku.