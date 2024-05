Kdo z politiků nebere vážně klima, měl by připustit, že je smířený s migrací, říká výzkumník

Bezpečnost a migrace patří podle dubnového průzkumu Evropské unie Eurobarometr mezi priority Čechů před evropskými volbami. Naopak opatření na ochranu klimatu jsou pro Čechy podstatná mnohem méně, než je evropský průměr. Ovšem zrovna s migrací souvisí ochrana klimatu velmi úzce. Ukázal to v minulosti třeba případ Sýrie a mnoho podobných najdeme v současné Africe. Praha 12:56 31. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Migranti na lodi u břehů Libye. | Foto: Lenka Klicperová | Zdroj: Český rozhlas

Když v etiopském regionu Oromia v minulých letech pětkrát za sebou nepřišlo jinak pravidelné období dešťů, zemřely víc než tři miliony kusů dobytka a lidé přišli o jídlo i o výdělek.

Okechukwu Ogbonnaya z etiopského zastoupení Institutu globálního zeleného růstu nabízí tento příklad jako jeden z mnoha důsledků změny klimatu, které se už teď v Africe projevují a mimo jiné zvyšují tlak právě na migraci lidí.

„Pastevecké komunity jsou kvůli tomu na kritické hranici přežití. V Etiopii i Keni to také značně znehodnotilo zemědělskou půdu a vyčerpalo pastviny. Klimatické modely navíc naznačují, že pokračující oteplování bude mít devastující účinky na zemědělství, včetně nižších výnosů. Horko a sucho povede k vyšší aktivitě škůdců, nemocem, povodně poničí zemědělskou infrastrukturu. To bude mít negativní dopady na individuální rodiny, regiony i celé státy,“ popisuje Ogbonnaya.

Nejhůře jsou dopady změny klimatu postiženy ty části Afriky, které patří zároveň k nejzranitelnějším co do potravinové bezpečnosti. Celkový obrázek ukazuje v Etiopii a okolních zemích vážné problémy, které vedou k tomu, že zdroje vody či potravin jsou stále křehčí a s postupující změnou klimatu se to bude zhoršovat.

Už teď to podněcuje ozbrojené konflikty, jako třeba v oblasti vysychajícího Čadského jezera. Ty jsou pak samy o sobě motorem migrace, ať vnitrostátní, anebo té mezinárodní.

Stále extrémnější počasí

„Klimatická změna tady ohrožuje ekosystémy, biodiverzitu, čistotu a bezpečnost vodních zdrojů, potravinovou bezpečnost, zdraví a obecně socioekonomický rozvoj společností. Nebezpečné tady jsou rostoucí teploty, zvyšující se hladina moří, prodlužování období sucha a to, že se mění pravidelnost střídání sucha a dešťů a že počasí je stále extrémnější,“ vypočítává problémy Ogbonnaya.

Český bioklimatolog Miroslav Trnka z Czechhlobe, Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, je spoluautorem nedávné studie, která zkoumá globální podmínky pro pěstování pšenice. To je nejrozšířenější a zároveň vůči suchu poměrně odolná zemědělská plodina.

„Ve 20. století ovlivňovalo sucho v jednotlivých rocích maximálně deset až patnáct procent pěstované plochy pšenice. V příštích desetiletích to naroste až na jednu třetinu, a to pokud budeme snižovat emise a víceméně plnit Pařížskou dohodu. Kdybychom emise skleníkových plynů nekontrolovali, budou čelit významnému suchu dvě třetiny světového území, kde se dnes pšenice pěstuje,“ uvádí.

„A právě oblast Blízkého východu a severu Afriky, odkud pochází část migračních vln do Evropy, je na tom z pohledu dalšího vývoje nejhůř,“ dodává Trnka. Znamená to, že politici, kterým skutečně jde o efektivní prevenci před migrací lidí do Evropy, by měli mít ochranu klimatu mezi prioritami.

Postoj k migraci

„Čím vyšší jsou emise, tím horší vývoj. Takže politici, kteří říkají, ať emise nesnižujeme a děláme to takzvaně ‚s rozumem‘, chraňme si naši přírodu, ale nemusíme ty emise snižovat, tak tím zároveň říkají, že jsou smíření s tím, že se lidem v jiných oblastech nebude dařit aspoň tak jako doteď. A že budou mít tendenci hledat si k životu jiné místo,“ říká.

Zejména v Africe existují místa, kde je voda rok od roku méně dostupná. „Jedna z největších pomocí je zajistit, že změna klimatu tyto oblasti nebude zasahovat tak silně.“

Jaké postoje mají čeští kandidáti do Evropského parlamentu ke snižování emisí skleníkových plynů nebo k pomoci africkým zemím s adaptací zemědělství na změnu klimatu, najdete v našem velkém dotazníku. Eurovolby se v Česku konají 7. a 8. června.