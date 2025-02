Green Deal není v rozporu se snižováním cen. Státy s obnovitelnou energií prošly krizí lépe, říká expert

Evropská komise v pátek jedná v Dánsku s vládou Donalda Tuska předsedající Radě EU o energetické transformaci. Polský premiér řekl, že orgány EU musí přikročit k deregulaci v složitých oblastech, jako je Green Deal. Varoval, že vysoké ceny energií můžou v Evropě smést demokraticky zvolené vlády. „Levné ceny energií nejsou se Zelenou dohodou v rozporu,“ řekl pro Český rozhlas Plus Štěpán Vizi, klimatický expert Centra pro dopravu a energetiku. Rozhovor Brusel 20:49 7. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Green Deal | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Co by znamenalo případné zmírnění Green Dealu z polského pohledu? A obává se Donald Tusk právem, že neúměrně vysoké ceny energií můžou v Evropě smést demokraticky zvolené vlády?

Co se týče vysokých cen energií, tak je pravda, že v posledních několika měsících rostou. A když se podíváme na ceny elektřiny a plynu, tak jsou pořád výrazně vyšší, než byly před energetickou krizí v roce 2022. A zajištění dostupné a levné elektřiny je jedním z hlavních témat nové Evropské komise.

Tady je ale důležité říct, že když se bavíme o revizi Zelené dohody, tak vysoké ceny energií jsou způsobené z velké části právě vysokou cenou plynu. A podle dat z roku 2022 byly evropské země s vyšším podílem obnovitelných zdrojů méně zasaženy energetickou krizí a vysokými cenami za elektřinu.

Takže to není tak, že by levné ceny energií byly se Zelenou dohodou v rozporu, jsou v tuto chvíli v souladu. Ale rozhodně můžeme očekávat nějaká opatření na to, jak zajistit levnou a dostupnou elektřinu.

LNG z USA

Co by tedy v tomto kontextu pro Evropu znamenalo, kdyby třeba v zájmu dohody s Donaldem Trumpem a jeho administrativou na clech začala nakupovat více amerického LNG?

To je určitě věc, která je na stole, protože Evropská unie třeba v loňském roce dovážela LNG i nadále z Ruska. Určitě to bude předmětem jednání.

Zároveň je ale potřeba říct, že posilováním dovozu z Ameriky by si Evropa znovu vytvářela silnou závislost na jednom zdroji, což může být riziko z hlediska energetické bezpečnosti. Takže v tomto ohledu je důležité nadále snižovat spotřebu plynu, což se Evropě posledních pět let dařilo každý rok.

Investice do úspor energií nebo do renovací budov a podobně jsou důležité nejen z hlediska energetické bezpečnosti, ale i třeba z ekonomických důvodů. Protože to může pomoct zase snížit ceny energií tím, že se spotřebuje méně plynu.

A zároveň je to důležité i z hlediska ochrany klimatu, protože když se podíváme na emisní stopu exportovaného LNG z USA, tak při započítání emisí z těžby a dopravy plynu, při kterých dochází k únikům metanu, není americký plyn výrazně čistší alternativou například ke spalování uhlí.

The revolt against regulation is inevitable! Whether someone in the EU likes it or not. The time is now! — Donald Tusk (@donaldtusk) February 4, 2025

Polská agenda

A co teď aktuálně tolik diskutovaný případný odsun zákazu nových aut se spalovacími motory anebo případný odklad používání emisních povolenek v dalších oblastech, v osobní dopravě nebo bydlení? Je to v zájmu předsedajícího Polska?

Je to něco, co se v tuto chvíli Polsko snaží prosazovat, ale je to spíše politická otázka, na které se politici snaží nahnat politické body. Protože ani jeden z těch návrhů, které jste zmínila, třeba odložení zákazu nových aut se spalovacími motory nebo emisních povolenek pro dopravu a bydlení, není něco, co by v tuto chvíli bylo opravdu na stole v Evropě a co by mělo širokou podporu napříč celou Evropou.

Takže tady se spíš jedná o vyvolávání možná neoprávněných očekávání ohledně toho, co se na zelené politice v Evropě může změnit.

Minimálně se to v tomto kontextu objevuje v rétorice politiků, proto jsem se o tom zmiňovala... Automobilky se snaží docílit odkladu pokut za nedodržování emisních limitů, to je zase byznysový aspekt, a teď jim ještě případně hrozí vyšší cla. Mají za polského předsednictví v tomto kontextu větší šanci dosáhnout svého cíle?

Tady je asi důležité říct, že předsednická země má hrát primárně roli nezávislého vyjednavače. Z povahy toho, jak předsednictví funguje, tak nemůže a neměla by nějakým způsobem ostře prosazovat své vlastní zájmy. Samozřejmě ale může tu agendu ovlivňovat a může velmi ovlivňovat to, jaké otázky se zařadí na jednání. Takže v tomto se asi dá čekat nějaký kompromis.

