Měli bychom se zaměřit na Asii, řekla Thunbergová na konferenci studentských aktivistů za klima

Celosvětové hnutí stávkujících studentů za klima Fridays For Future (Pátky pro budoucnost) by se mělo více zaměřit na Asii. Na výročním setkání studentských aktivistů ve švýcarském Lausanne to podle agentury Reuters prohlásila jeho zakladatelka Greta Thunbergová. Účastníci akce plánují v pátek na závěr pětidenní konference demonstraci.

