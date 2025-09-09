Grétina flotila s pomocí pro Gazu tvrdí, že její loď v tuniských vodách zasáhl dron. Úřady to popírají

Vedoucí loď flotily Global Sumud (GSF), která pluje mimo jiné s aktivistkou Gretou Thunbergovou s humanitární pomocí ke břehům Pásma Gazy a nyní se nachází v tuniských vodách, v noci na úterý ohlásila požár na palubě, jenž podle organizátorů akce zřejmě vypukl po zásahu dronem. Tuniská národní garda oznámila, že přítomnost dronu nezaznamenala a že požár podle všeho vznikl uvnitř plavidla.

Loď flotily Global Sumud pluje u tuniského pobřeží

Loď flotily Global Sumud pluje u tuniského pobřeží | Foto: Jihed Abidellaoui | Zdroj: Reuters

Nikomu ze šesti cestujících a členů posádky se při incidentu nic nestalo. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP. Loď plující pod portugalskou vlajkou, na níž se nachází řídící výbor flotily, „byla něčím zasažena, podle předpokladů dronem“, oznámila GSF na instagramu.

Podle reportéra agentury AFP z nedalekého přístavu byl požár na palubě rychle uhašen. „Na palubě plavidla, které připlulo ze Španělska a kotví 50 mil od přístavu Sidi Busajd, podle předběžných zjištění vznikl požár ve skladu záchranných vest. Vyšetřování pokračuje a nebyl zjištěn žádný dron,“ řekl agentuře AFP krátce nato mluvčí tuniské národní gardy.

V místní rozhlasové stanici pak mluvčí podle Reuters uvedl, že zprávy o dronovém útoku na flotilu se nezakládají na pravdě a že první šetření naznačuje, že k výbuchu došlo uvnitř plavidla. GSF naopak uvedla, že vyšetřuje útok dronem a že výsledky vyšetřování zveřejní, jakmile budou k dispozici.

„Akty agrese, jejichž cílem je zastrašit a zmařit naši misi, nás neodradí. Naše mírová mise za prolomení blokády Gazy a solidaritu s jejím lidem pokračuje odhodlaně a rozhodně,“ uvedla GSF.

Flotila, nazvaná podle arabského slova „sumud“, tedy vytrvalost, čítá na 50 lodí s aktivisty ze 44 zemí a podle médií je největší, jaká kdy vyrazila k Pásmu Gazy. To je vystaveno izraelské námořní blokádě už od roku 2007, kdy se na tomto palestinském území chopilo moci teroristické hnutí Hamás.

V důsledku nynější války Izraele s Hamásem nyní více než dva miliony obyvatel pobřežního pásma přežívají v extrémně složitých podmínkách a podle OSN v některých oblastech už vypukl hladomor.

Izrael letos začátkem března téměř na tři měsíce zcela přerušil dodávky humanitární pomoci, která se do Pásma Gazy dostávala v kamionech přes hraniční přechody, které kontroluje izraelská armáda. Vysvětlil to tím, že Hamás pomoc rozkrádá pro vlastní potřebu.

Svědek agentury Reuters uvedl, že po úterním incidentu se u tuniského přístavu, kde kotví ostatní lodě flotily, shromáždily desítky lidí, kteří mávali palestinskými vlajkami a skandovali hesla jako „Svobodná Palestina“. 

Švédská aktivistka Greta Thunberg hovoří na tiskové konferenci na tuniské pláži | Foto: Jihed Abidellaoui | Zdroj: Reuters

