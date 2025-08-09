Grilování, guláš, pivo a koláče. Čeští krajané se podevatenácté sešli na jihu Aljašky
Český krajanský život můžete najít i na nejsevernějším cípu Spojených států. Na Aljašce. V létě se tu na grilování a posezení u ohně scházejí čeští krajané a jejich potomci už skoro dvacet let.
Krásný guláš se spoustou cibule, segedínský guláš, český chleba, okurkový salát, bramborový salát a samozřejmě plzeňské pivo. A také koláče a šátečky. Makové, kynuté, úplně se na to sbíhají sliny.
Honorární konzul Česka v Anchorage František Nosek má kořeny v obci Tálin v Písku. Odtamtud přišli jeho předkové. Dobře ví, že Tálinský rybník je známý tím, jak se nahání a že se v něm chovají kapři. Známou písničku sice slyšel, prý by ji ale příliš dobře nezazpíval.
Paní Barbara patří do páté generace Čechoameričanů. Její prarodiče přišli přes New Orleans do Texasu. Její matka mluvila česky, ona už zná jen některá slova.
„Já můžu mluvit česky, jestli chcete. V Americe jsem 25 let a na Aljašce deset měsíců,“ říká paní Irena. Hlavním důvodem pro stěhování na Aljašku je pro její rodinu prý počasí.
„Vždycky jsme se z Kansasu chtěli přestěhovat do jiného státu. Zvažovali jsme severozápad, Washington, Oregon, ale všude se počasí mění a všude je horko. A my jsme tady loni v létě strávili tři měsíce a pro každého je tu něco. Manžel miluje rybaření v létě i v zimě já zase lyže, běžky, kolo, pěší túry a tady je prostě úplně všechno,“ vysvětluje paní Irena.
Pan Mario je kardiolog. Na Aljašce žije už dlouho. Má dvě dospělé děti.
„My jsme přišli s manželkou, potkali jsme se na medicíně v Albuquerque v Novém Mexiku a přišli jsme v roce 2002, takže už jsme tady pěkně dlouho, už jsme opravdu jako spíš Aljaščané. Synovi je 21. Ten je v Kalifornii na Berkley, ten česky nemluví, ten to nějak moc nestihl, ale dcerka, ta je starší asi o šest let, byla v České Lípě na gymnáziu a pak byla v Praze na škole Open Gate, takže ta mluví česky docela dobře,“ vysvětluje pan Mario.
Setkání českých krajanů v Anchorage zorganizovala Jitka Storm.
„Mám funkci prezidentky České asociace na Aljašce, ale na organizaci této akce se podílel celý výbor. Počet lidí, kteří přijdou, záleží na počasí a na tom, jak táhnou ryby, ale měli jsme i stovku lidí. Teď, protože se děje spousta jiných akcí, jsme měli asi 50. Je to úžasné setkání mladých i starších. Příští rok oslavujeme dvacáté výročí, takže všechny zveme, aby za námi sem na Aljašku přišli,“ uzavírá Jitka Storm.