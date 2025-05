Přátele nešpehujeme. Dánský ministr zahraničí si na kobereček pozve amerického velvyslance

Dánský ministr zahraničí Lars Lokke Rasmussen ve středu prohlásil, že si k jednání předvolá úřadujícího velvyslance USA v Dánsku. Jedná tak na základě novinového článku, podle kterého Washington nařídil americkým zpravodajským službám posílení špionáže v Grónsku. Americký prezident Donald Trump již dříve nevyloučil možnost anexe silou. Se zprávou přišel deník Wall Street Journal. Oslo 10:56 9. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump projevil zájem o Grónsko už v prvním volebním období | Zdroj: Pixabay

Podle deníku měly špionážní agentury zaměřit své úsilí na hnutí za nezávislost poloautonomní země a na postoje k americké těžbě surovin na ostrově. Ředitelka Národní zpravodajské služby Tulsi Gabbardová obvinila deník z pokusů „podkopat“ prezidenta USA Donalda Trumpa „politizováním a únikem utajovaných informací“.

„Povoláme zastupujícího amerického velvyslance na jednání na ministerstvu zahraničí, abychom zjistili, zda tuto informaci můžeme potvrdit,“ řekl Rasmussen. „Nevypadá to, že by ji ti, kdo se k ní vyjadřují, důrazně odmítali. To mě znepokojuje.“

Dánská bezpečnostní a zpravodajská služba (PET) odmítla článek komentovat, ale sdělila dánským médiím, že americký zájem o Grónsko „pochopitelně“ bere na vědomí.

Americký prezident Donald Trump mluví o anexi Grónska od začátku druhého mandátu. Nevyloučil ani možnost použití vojenských sil, což vyvolalo silné diplomatické tření. Ostrov je součástí Dánského království, člena Severoatlantické aliance a dlouholetého spojence. Vedoucí představitelé Dánska a Grónska již dříve uvedli, že o budoucnosti území mohou rozhodnout pouze Gróňané.

Středopravicová strana Demokraté, která se hlásí k postupnému odtržení od Dánska, získala v jarních předčasných parlamentních volbách většinu a Trumpův plán odsoudila. Strana Qulleq, jejíž politici cestovali za americkými republikány a jednali o budoucích plánech v případě zvolení, dostala ve volbách jedno procento.

Strategický význam Grónska v Arktidě vyplývá z nově přístupných námořních tras a nevyužitého nerostného bohatství, které odhalilo tání ledu. Většinu ostrova pokrývá silný ledovec, který je druhým největším zásobníkem sladké vody na Zemi. Podle výzkumů se pod ním údajně nachází velká ložiska vzácných minerálů, zemního plynu a fosilních paliv.