Ruské tajné služby šířily falešné zprávy, efekt byl ale minimální, píše The Guardian

Během minulých pěti let šířily ruské tajné služby po sociálních sítích vymyšlené zprávy s cílem vyvolat napětí mezi západními zeměmi. Podle zprávy listu The Guardian to potvrzuje nová studie výzkumné skupiny Atlantic Council, která se zabývá analýzou internetové komunikace. Ruská kampaň byla prý soustavná, důmyslná a dobře financovaná. Efekt byl ale téměř nulový.

