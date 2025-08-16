Gruzie a Írán se tiše sbližují a obchodují. ‚Nemilý vývoj, měla našlápnuto k Evropě,‘ říká analytik
Gruzie a Írán se v posledních letech potichu sbližují. Vládní představitelé se v Íránu potkávají s vůdci islámské republiky a teroristických hnutí spřátelených s Íránem, jako je Hamás. Roste i import sankcionovaného íránského zboží do Gruzie, a ta se tak stává pro Teherán lukrativnější destinací. „Gruzie z Íránu dostává levné zboží, protože ho není schopen prodávat za tržní ceny,“ říká pro iROZHLAS.cz analytik Matouš Horčička.
Rusko, Čína a čím dál více i Írán, vláda Gruzínského snu upevňuje diplomatické a ekonomické vztahy s autoritářskými velmocemi. O postupném sbližování Gruzie s Teheránem, který čelí západním sankcím a politické izolaci, píše ve své zprávě gruzínská nevládní nezisková organizace Civic IDEA.
„Je to nemilý vývoj toho všeho, co se odehrálo, protože Gruzie měla poměrně našlápnuto na cestě k členským státům Evropské unie. Aktuálně ale sledujeme odklon Gruzie od evropské cesty balancováním s regionálními mocnostmi, což je především Rusko, ale vstupuje do toho i Írán nebo Čína,“ komentuje pro web iROZHLAS.cz gruzínskou zahraniční politiku Matouš Horčička, analytik Asociace pro mezinárodní otázky.
Změna orientace gruzínské vlády a nastupující autoritářský režim nejsou novinkami. Čínské investice jsou zde přítomné už několik let a ruský vliv nikdy úplně nezmizel.
Od podzimu loňského roku navíc vláda pozastavila přístupové rozhovory s Evropskou unií poté, co se strana Gruzínský sen prohlásila vítězem voleb i přes to, že mezinárodní pozorovatelé a monitorovací organizace informovaly o volebních podvodech, jak už dříve psal server iROZHLAS.cz.
Návštěvy Íránu
Vzhledem k tomu, že velká část gruzínské společnosti je proevropsky a prozápadně orientovaná (vypovídají o tom i masové protesty, které spustilo právě pozastavení rozhovorů s EU), tak se vláda Gruzínského snu dlouho snažila rétoricky vystupovat jako nakloněná Západu. Jak ale upozornila organizace Civic IDEA, tak ke kolaboraci s Íránem dochází čím dál více otevřeně.
Dokládají to i veřejné návštěvy gruzínského premiéra Irakliho Kobachidzeho, jenž přijel loni v květnu do Teheránu na pohřeb bývalého íránského premiéra Ebrahima Raisího, který zemřel po pádu vrtulníku.
Pohřbu se zúčastnili například i představitelé teroristických organizací Hamás a Hizballáh, jež jsou blízké íránskému režimu. Kobachidze byl s jedním z hamáských vůdců zachycen i na fotografii.
Gruzínský předseda vlády zamířil do Íránu následně i o dva měsíce později, na inauguraci nového prezidenta a pochvaloval si spolupráci mezi oběma zeměmi, informovala gruzínská média.
„Jsme rádi, že vztahy mezi našimi zeměmi se rozvíjejí v různých oblastech a že veřejná interakce a spolupráce mezi soukromým sektorem Íránu a Gruzie den ode dne roste,“ řekl novému íránskému prezidentovi.
„Vidíme, jak paralelně vzrůstá antizápadní a antievropská politika vlády, pozastavení rozhovorů s EU a zároveň narůstají diplomatické vztahy s Čínou a Íránem. Loňský rok byl pro Gruzii díky mezinárodním událostem zásadní,“ komentuje situaci pro iROZHLAS.cz výzkumnice organizace Civic IDEA, která se podílela na publikované zprávě, ale kvůli bezpečnosti si nepřála uvádět své jméno.
Diplomatické sbližování Íránu a Gruzie nicméně dále pokračuje. Například na začátku července se gruzínský ministr zahraničí zúčastnil pietní akce pořádané íránskou ambasádou ve Tbilisi za zabité při izraelském útoku na Írán.
Obcházení sankcí
Spolupráce mezi Gruzií a Íránem ale nezůstává pouze u diplomatických vztahů. V posledních letech narůstá i vzájemný obchod obou zemí. A Gruzie se tak stává lákavým odbytištěm pro íránské zboží, které čelí západním sankcím. Zároveň se pro Íránce stalo i výhodné své byznysy zakládat přímo v Gruzii.
„Oproti předchozím letům dochází k nárůstu dovozu íránských petrochemických a ropných produktů do Gruzie,“ potvrzuje trend výzkumnice z Civic IDEA.
Dovoz íránského zboží do Gruzie se začal prudce navyšovat od roku 2020 a oproti předchozím letům značně převýšil vývoz gruzínské produkce do Íránu. „V roce 2024 vyvezla Gruzie do Íránu zboží v hodnotě 36 milionů dolarů, ale importovala íránské za 285 milionů dolarů, což je osmkrát vyšší hodnota,“ uvádí zpráva.
„Írán se dříve snažil používat (ekonomickou) cestu skrze Arménii, ale Arménie dlouhodobě neměla a nemá potřebné historické obchodní dohody s Evropskou unií, Velkou Británií a Spojenými státy jako právě Gruzie,“ vysvětluje Horčička zásadní postavení Gruzie pro íránský boj proti sankcím.
Cesta přes Arménii sice stále trvá, protože Gruzie a Írán nemají společnou hranici, ale Gruzie se kvůli svým kontraktům jako kandidátská země EU (tento status jí zůstal i přes pozastavené přístupové rozhovory) s výhodnější geografickou polohou u Černého moře stala zajímavějším obchodním partnerem.
Horčička dodává, že dokud měla gruzínská vláda autentickou snahu o vstup do EU, tak striktně vymáhala dodržování sankcí, současná konstelace ale ukazuje, že je ochotna podstupovat riziko reakce západních zemí.
Proč Gruzínům stojí za to riskovat obchod s Íránem? „Zboží, ať už ropa nebo jiné, se do Gruzie z Íránu dostává za sníženou netržní cenu, protože Írán nemá šanci prodávat ho za tržní ceny, ale zároveň ho potřebuje prodávat, protože potřebuje peníze. A to může být výhodné pro gruzínské aktéry,“ míní Horčička.
„Kdokoliv je ochotný jít do rizika, že bude případně také čelit nějakým sankcím, tak může z Íránu dostat poměrně levné zboží a prodávat ho na Západě mnohem dráž,“ dodává s tím, že tohoto principu využívá také například Čína.
Reakce Západu?
Země Evropské unie a Spojené státy zatím na gruzínsko-íránský obchod příliš nereagovaly. „Může to přinést nějakou reakci, ale zatím nejde o enormní nárůst (obchodování), je ale vidět, že se to Íránci nepochybně naučili používat. Takže až to začne nabývat, tak je logické, aby se s tím něco dělalo, protože obcházení sankcí je ze strany západních zemí problematické,“ uvádí Horčička.
Myslí si ale, že okamžitá reakce ze strany Evropské unie teď nepřijde, protože Evropa zatím spíše lavíruje, jak se postavit k režimu Gruzínského snu a podle něj o Gruzii nechce úplně přijít. Kdo by ale mohl jednat rychleji, je americký prezident Donald Trump.
„Uvidíme, jestli uvalí ještě větší sankce a cla. Tady myslím, že nikdo nepochybuje, že je schopen rozhodnout ze dne na den. To by nás nepřekvapilo, zároveň by se to ale muselo vůbec dostat do jeho pozornosti,“ soudí Horčička. Navíc nedávný americko-izraelský útok na Írán podle Horčičky spíše tzv. vyčistil stůl a Američané jsou s Íránci teď ochotnější jednat i o nějakých ekonomických otázkách.
Občanská společnost v Gruzii je ale vývojem jejich zahraniční politiky znepokojena a bojí se možné reakce Evropské unie a USA. „Obáváme se sbližování s autoritářskými režimy, jako je Čína a Írán. Na Gruzii také mohou být uvaleny sankce kvůli íránskému obcházení sankcí, což by ještě zhoršilo vztahy se Západem. Vztahy s Ruskem, Čínou a Íránem přinášejí negativní politické následky,“ uzavírá výzkumnice Civic IDEA.