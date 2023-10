Prezidentka Gruzie neschválenými cestami podle soudu porušila ústavu, vláda chce její odvolání

„Gruzínská prezidentka Salome Zurabišviliová během zahraničních pracovních návštěv ve dnech 31. srpna, 1. září a 6. září 2023 vykonávala zastupitelské pravomoci v oblasti mezinárodních styků bez souhlasu gruzínské vlády, čímž porušila ústavu,“ prohlásil předseda ústavního soudu Merab Turava.

Mezi cestami, se kterými gruzínská vláda nesouhlasila, je podle agentury TASS i naplánovaná návštěva Česka 10. až 12. prosince.

Odbor komunikace kanceláře prezidenta Petra Pavla v září sdělil, že o uskutečnění návštěvy má Hrad nadále zájem a dělá veškeré kroky, aby ji umožnil.

Předseda gruzínského parlamentu Šalva Papuašvili podle agentury TASS uvedl, že parlament bude hlasovat o odvolání Zurabišviliové ještě tento týden.

Vládní strana už dříve připustila, že bez podpory části opozice snaha nemá šanci uspět. Odvolání hlavy státu musí podpořit 100 ze 150 poslanců, vládnoucí strana má v parlamentu 84 mandátů, napsal TASS.

Zurabišviliová, která nynější vládu kritizuje za odklon od Evropské unie a příklon k Rusku prezidenta Vladimira Putina, přes nesouhlas gruzínské vlády na konci srpna jednala v Berlíně se svým německým protějškem Frankem-Walterem Steinmeierem. Později jela do Bruselu a Paříže s cílem získat podporu pro vstup své země do Evropské unie.

Hlava státu podle gruzínské ústavy vykonává reprezentační funkce v zahraniční politice pouze se souhlasem vlády. Na základě toho kabinet zakázal prezidentce oficiální návštěvy v zahraničí do konce roku.

Zástupci Zurabišviliové tvrdili, že to neznamená, že se prezidentka nemůže setkat s čelními představiteli jiných zemí, pokud to nevede ke změně kurzu zahraniční politiky, napsalo rádio Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL).

Gruzie požádala o členství v Evropské unii v roce 2022. Tato kavkazská země, na rozdíl od Ukrajiny a Moldavska, na loňském summitu Unie postavení kandidáta nezískala.

Evropská unie dala Tbilisi 12 podmínek, které Gruzie musí splnit, aby tento status získala. Jde především o vnitřní reformy, nezávislost soudnictví a boj proti korupci.

