Náš mindset vychází z odporu a boje za svobodu. Společnost je silnější než vláda a Rusko, říká Gruzínec
Dění v ulicích Tbilisi se už sice nenese v tak odhodlaném protestním duchu, vztek a zároveň naděje však podle řady Gruzínců, kteří s vedením země nesouhlasí, nevymizely. Vláda zároveň přitvrdila v odplatách vůči odpůrcům, od vln zatýkání po domovní „přepadovky“. „Lidé vidí, jak změnila taktiku a stále více se spoléhá na velmi brutální represe,“ popisuje pro iROZHLAS.cz Gruzínec Vakhtang Bzhalava, profesí politolog. V současné době žije v Německu.
Kdy jste se z Gruzie přestěhoval do Německa?
Před pár měsíci. Připravuji se na studium a na dálku pracuji na několika projektech.
Sice už v Gruzii nežijete, můžete ale zkusit popsat současnou náladu lidí, případně změny v ní?
Celý svůj život jsem ohledně gruzínské společnosti a politických procesů býval poměrně skeptický, vládě ani opozici jsem moc nevěřil. Vždy jsem si říkal, že se odstěhuji za studiem a pak se, až budu více připravený na související výzvy, vrátím.
Dříve jsem vypracovával monitorovací analýzy pro média, mou prací bylo denně pozorovat a vyhodnocovat aktuální dění. V Gruzii si pamatuji mnoho protestů – od vlády Eduarda Ševardnadzeho (prezident Gruzie v letech 1995 až 2003, pozn. red.) a poté Michaila Saakašviliho po nástup Gruzínského snu k moci. Nicméně, posun, který přišel loni po přijetí takzvaného ruského zákona, se zcela liší.
Společnost jasně viděla, že vláda ignorovala její vůli a změnila domácí i zahraniční politickou trajektorii. Otevřeně prosazovala proruskou politiku a konfrontovala partnery v Evropské unii a Spojených státech, což následně vedlo ke sjednocení Gruzínců.
Protesty jsou takové víc evropské, jiné. Souvisí to i s tím, že v jejich čele stála mladá generace. Je to poprvé, co vidím, že všichni drží pospolu a navzájem se podporují, a také jak se lidé během počátku demonstrací o sebe navzájem starali, vařili si, připravovali si svačiny…
Podle průzkumů drtivá většina Gruzínců stále vidí svou budoucnost v Evropské unii. Protesty často začínají u zmíněné mladší generace, studentů. Lze zde ale říci, i na základě daných sondáží, že zde se jedná opravdu o protest v podstatě téměř všech?
Určitě nejde jen o mladou generaci, společnost je sjednocená. Hlavní zbraní vlády je ale propaganda, vůči níž jsou zranitelní hlavně starší. Během svého života zažili války, konflikty, hlad či revoluce a jsou z toho, po celoživotním boji za svobodu, unavení. Velkou část života strávili pod dohledem Sovětského svazu, a poté s autoritářskými vládami.
Propagandu současné vlády, kdy podle ní „Západ chce Gruzii zatáhnout do války“ či provést nějakou revoluci, bych nazval propagandou vycházející z nesmyslů. Bohužel ale každopádně velmi dobře funguje.
Gruzínci zároveň postupně sledovali posun od proevropského směru k tomu proruskému. S vládou jsem kdysi docela dlouho pracoval a viděl v ní poměrně mnoho proevropsky orientovaných projektů, její trajektorie se pak ale začala měnit a přišly dlouhotrvající protesty.
Pokud jde o společnost samotnou, sice dnes v ulicích vidíme lidí méně, to ale neznamená, že by z nich zmizeli, protože jsou unavení nebo méně naštvaní. Vztek mají pořád. Zároveň ale vidí, jak vláda změnila taktiku a stále více se spoléhá na velmi brutální represe. Bezpečnostní složky občany bijí, zatýkají, čekají na ně u nich doma.
Důsledkem dané strategie a problémem dneška pak je i odliv mozků, zejména mladých a talentovaných lidí, což je ale na druhou stranu přesně to, čeho Gruzínský sen a Rusko chtějí dosáhnout. Kromě toho všeho čelíme ale ještě dalším problémům, která nám krizi zabraňují překonat.
Například?
Vidíme hlubokou politickou polarizaci, absenci dialogu a diskuse o klíčových tématech a naprostou neschopnost spolupráce a dosažení kompromisů. Nepamatuji si, že by se na nich kdy politici dohodli. To ale není problém jen vlády, nýbrž i opozice a celé společnosti. Jsem ale opravdu rád, že ta gruzínská je stále silnější než jakákoli politická třída.
Gruzínský mindset
Zmínil jste opozici. Jak na její stav nahlížíte?
Vláda jedné strany je škodlivá i nedemokratická v každé zemi. Gruzínský sen se vydal touto cestou a důvěra veřejnosti v opoziční strany zároveň zůstává nízká. Nicméně, musíme pracovat s realitou, které čelíme, a v jejím rámci najít způsoby, jak zvládnout krizi, posílit demokracii a vybudovat odolnou společnost a státní instituce.
Proto silně stojím za myšlenkou pluralitního parlamentu. Jedinou cestou vpřed podle mě je donucení politických stran k nalezení společného jazyka pro řešení naléhavých výzev. Postupem času se pak objeví nové tváře a noví političtí aktéři, situace se bude vyvíjet a jsem přesvědčen, že nová generace, stejně jako celková společnost, je mnohem silnější, otevřenější a klade větší důraz na lidská práva a svobodu.
Lidé v ulicích pravidelně protestují už několik set dní. Jedna z aktivistek, s níž jsem nedávno mluvila, zmiňovala, že bez naděje by se protesty konat nemohly. Předpokládám, že to vidíte stejně?
Ano, kdybych ji neměl, nemluvili bychom spolu. V Gruzii mám stále přátele, rodinu a jsem si jistý tím, že tamní společnost je mnohem silnější než Gruzínský sen nebo Rusko. Je extrémně zvyklá na vzdor, boj za svobodu a těžké situace. Mně je dnes třicet pět let, vyrostl jsem v postsovětském systému. Zažil jsem dvě války, revoluci nebo časy, kdy chybělo úplně všechno. A pak přišla autoritářská vláda.
Gruzie má ale opravdu dlouhou historii a bohatou literaturu, a když se do nich ponoříte hlouběji, pochopíte, že gruzínský mindset opravdu vychází ze svobody a důrazu na lidská práva a rovnost.
Lidé, již na takovýchto hodnotách vyrostli, za ně budou bojovat až do konce. V průběhu toho třeba přijdou temné chvíle, nakonec ale zase uvidíte Gruzínce sjednocené a navzájem se podporující. S volbami jsme ale promarnili šanci, byly opravdu výrazně zmanipulované, a měli jsme s tím, i s mezinárodní podporou, šanci něco udělat.
Kromě toho je dalším problémem velmi pomalá unijní diplomacie. Jasně, že Unie Gruzínce a její suverenitu podporuje, a neříkám, že by se do věcí měla zapojit přímo. Zvládneme to sami. Podpora by ale neměla být jen o slovech a případně výhrůžkách, nýbrž i o činech, jako jsou například sankce.
Už jsme to nastínili, ale odkud konkrétněji se ještě podle vás ona síla v Gruzíncích bere?
Ze zkušeností. Jsme jedním z nejstarších národů na světě, naše země leží na křižovatce Evropy a Asie, vzhledem ke geografické poloze byla často dějištěm válek a konfliktů. Máme evropské myšlení, ale zároveň respektujeme asijskou kulturu a za zvláštní pozornost stojí, že Gruzie vstřebala pozitivní aspekty z obou kultur.
Když nad tím tak přemýšlím, jediným skutečně mírovým obdobím byla vláda královny Tamary na přelomu 12. a 13. století. To nám dalo neocenitelné historické zkušenosti.
Skok vedle Ruska a Číny
Když dnes v Německu nebo jinde v Evropě řeknete, odkud jste, s jakými reakcemi se nejčastěji setkáte?
V očích lidí, ať už zde v Německu nebo i jiných zemích, kde jsem předtím byl, vidím smutek, protože dotyční vědí, jak Gruzínci trpí a čím si prochází. Kromě toho pak ale pozoruji i hodně silnou podporu a naději, že se celá situace brzy změní. Téměř každý mi říká, že by se chtěl do Gruzie podívat, ale zatím vyčkává, až se situace stabilizuje. Vždy mi ale lidé říkají, ať vytrváme.
Potřebujeme reakce, které pomohou mladé generaci, neboť si zasloužíme demokratickou zemi a Gruzie by jí být měla, stejně jako členem Evropské unie a NATO.
Vždy se snažila hrát roli v nastolování mezinárodního řádu a míru, zúčastnila se několika operací, včetně té v Afghánistánu, kde byla v rámci mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil jedním z největších přispěvatelů vojáků z nečlenských zemí NATO. To ukazuje, jak moc si Gruzínci cení míru a přejí si ho.
Co za pocity vám při slovech podpory prochází hlavou?
Frustrace. A zároveň i smutek, když ho vidím i u dotyčných, dále pak ještě zlost. Ta proto, že v nás Gruzíncích vidím tolik potenciálu, od kulturního po ekonomický. Pak mi ale dojde, že si skupina šmejdů vše uzurpovala jen pro sebe, jde proti vlastním lidem, zemi a národním zájmům.
S kým navíc spolupracují? S našimi nepřáteli. Sám sebe se ptám, jak jsme dokázali udělat takový skok od jedněch z nejstrategičtějších partnerů Evropské unie, NATO a Spojených států v regionu, po bok Ruska, Íránu a Číny.
Nedávno tam došlo k jednomu z nejlepších posunů, který mohl nastat, a sice příslibu mírové dohody mezi Ázerbájdžánem a Arménií a budování koridoru. Pro Gruzii mohlo jít o příležitost. Je v našem národním zájmu zde udržovat mír, jenže s námi nikdo nemluví a u stolu pro nás není místo.
Stále však máme naději – v novou generaci, pravdu a víru, že změna brzy přijde, že Gruzie vstoupí do Unie a NATO a že opět zaujme právoplatné místo na mezinárodní scéně.