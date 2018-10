První kolo nového gruzinského prezidenta nepřineslo. Do čela státu může být poprvé zvolena žena

Opozičního kandidáta Grigole Vašadzeho volili zejména obyvatelé větších měst včetně gruzínské metropole Tbilisi. Získal 37,74 procenta, zatímco Salome Zurabašviliová podle údajů z téměř všech volebních obvodů lehce zvítězila s 38,62 procenty hlasů, uvedla agentura TASS.

Nedělní volby se podle Transparency International odehrály v mírovém prostředí bez vážných násilných incidentů. Zároveň ale organizace monitorující volby uvedla, že došlo k několika relativně závažným proviněním. Nejčastějším problémem je podezření na kupování hlasů a mobilizace voličů nepatřičným způsobem.

Podle organizace se jednalo o 130 nedůležitých nebo relativně důležitých provinění, celkově Transparency International podala 12 žalob.

Francouzské kořeny

Nezávislá kandidátka Salome Zurabišviliová podporovaná vládní stranou Gruzínský sen se narodila gruzínským emigrantům ve Francii. Než se v roce 2004 stala šéfkou gruzínské diplomacie, působila v Tbilisi jako francouzská velvyslankyně. Podle jejích stoupenců je kandidátkou mezinárodního formátu.

V Gruzii zatkli kandidáta na prezidenta, na festivalu rozdával jointy aby podpořil legalizaci konopí Číst článek

Kritici šestašedesátileté kandidátce ale vyčítají, že mluví špatně gruzínsky, a také její údajně xenofobní výroky o národnostních menšinách nebo o tom, že si Gruzie v roce 2008 sama zavinila válku s Ruskem.

V případě vítězství by se stala první ženou v čele této jihokavkazské země. Současně by byla první ženou zvolenou jako hlava státu v post-Sovětských republikách, tedy kromě Pobaltí.

Hlavním oponentem Zurabišviliové je rovněž exministr zahraniční Grigol Vašadze, kterého ve volbách podpořilo 11 opozičních stran vedených Sjednoceným národním hnutím exprezidenta Michaila Saakašviliho.

Zákulisní vliv Ivanišviliho

Někteří analytici se obávají, že v případě vítězství Zurabišviliové posílí zákulisní vliv expremiéra Bidzina Ivanišviliho, který je zároveň nejbohatším občanem Gruzie. Právě po sporu s Ivanišvilim rezignoval v červnu Giorgi Kvirikašvili.

Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda uvedlo, že dominance Ivanišviliho mohla poškodit reputaci Gruzie jako země podporující pokrok a reformy, přestože je země známá bující korupcí.

Gruzínský premiér rezignoval. Důvodem byly neshody s předsedou vládní strany Číst článek

Současný premiér Mamuka Bachtadze pogratuloval Gruzíncům k „mírumilovným, svobodným a demokratickým volbám“. Odcházející prezident Giorgi Margvelašvili poté, co vhodil svůj hlas do volební urny, řekl: „Sloužíme celému národu. Každému Gruzínci bez ohledu na to, jaká je jejich politická orientace.“

Podle agentury AP je v zemi 3,5 milionu oprávněných voličů, kteří mohli v neděli vybírat z 25 kandidátů. Letošní hlasování je poslední přímou volbou prezidenta v Gruzii, napříště bude o prezidentovi rozhodovat sbor volitelů. Současně se politický systém země změní z prezidentského na parlamentní, a pravomoci prezidenta tak oslabí.

Gruzie je strategickým spojencem Washingtonu na Kavkaze. Doufá, že se jí podaří stát členem Evropské unie a NATO. Přes území státu vedou plynovody a ropovody, kterými proudí ropa a plyn z kaspické oblasti do Evropy.