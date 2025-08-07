Gruzínský velitel přijel do Bratislavy. Podle vlády má zakázaný vstup na Slovensko a představuje hrozbu
Slovenská vláda letos označila Mamuku Mamulašviliho, velitele gruzínské jednotky bojující na Ukrajině, za bezpečnostní hrozbu. Premiér Robert Fico (SMĚR) v lednu tvrdil, že se Gruzínec podílel na údajném převratu a má kvůli tomu zákaz na Slovensko.
„Deseti lidem byly zablokované vstupy na území Slovenské republiky a aktivista je samozřejmě mezi nimi,“ prohlásil Fico. Teď se Mamulašvili objevil přímo v centru Bratislavy a poskytl rozhovor jen pár metrů od Úřadu vlády.
Podle informací slovenského novináře Tomáše Forróa, který s Mamulašvilim natočil rozhovor, není tenhle gruzínský velitel vedený v Schengenském informačním systému jako nežádoucí osoba.
Neexistuje záznam, že by měl zákaz vstupu - a dokonce to vypadá, že Slovensko takový zákaz nikdy formálně nenavrhlo. Takže právně ani technicky mu nic nebránilo, aby na Slovensko přicestoval. Politická prohlášení z ledna a února se tak zpětně ukazují jako nepodložená.
„To, že se na území Slovenské republiky nachází závadové osoby a policie je nezadrží nebo nekontaktuje, neznamená, že je operativně neprověřuje. V této fázi nebudeme komunikovat žádné podrobnější informace,“ uvedl pro Radiožurnál mluvčí slovenského ministerstva vnitra Matěj Neumann.
V tuto chvíli tedy není jasné, jaké další kroky Slovensko chystá, ani to, zda je Mamulašvili stále na jeho území. Novinář Foroó odmítl, že by rozhovor natočil před sídlem slovenské vlády jako provokaci.
‚Destabilizace státu‘
Na konci ledna svolal premiér Fico mimořádnou tiskovou konferenci a tvrdil, že slovenské bezpečnostní složky mají informace o pokusu destabilizovat stát. Mluvilo se o údajném převratu, ve kterém měli hrát roli jak slovenští aktivisté, tak cizinci napojení na ukrajinské struktury.
Jméno Mamuly Mamulašviliho tam padlo výslovně – v kontextu tzv. Gruzínské legie, která bojuje po boku Ukrajiny. Slovenská vláda ho tehdy označila za člověka, kterého bezpečnostní složky sledují, a měl by mít zákaz vstupu.
Zásadní ale je, že žádné obvinění nepadlo. Jediným konkrétním krokem bylo administrativní vyhoštění jednoho ukrajinského občana bez dalšího vysvětlení.
Mamulašvili obvinění jednoznačně odmítá. Tvrdí, že s žádnými slovenskými politiky nebyl nikdy v kontaktu a že na Slovensko přijel navštívit přátele. Ve videu říká, že je svobodný člověk a přišel do svobodné země. A ironicky dodává, že ho nikdo nemusel pašovat v kufru, jak by to mohlo z některých vyjádření vypadat. Celou věc vnímá jako pokus o očernění - a připomíná, že ve chvíli, kdy ho označovali za hrozbu, bojoval na Ukrajině za svobodu.