Biden čelí kritice, že se nesnaží zavřít Guantánamo. Spojené státy zatím jenom propouštějí vězně

Americký prezident Joe Biden čelí kritice od aktivistů a organizací na ochranu lidských práv, že nepostupuje dosti rázně a rychle při uzavření věznice v Guantánamu. V červenci nechala Bidenova administrativa propustit jednoho vězně, ale od té doby přišlo jen málo náznaků, že se vláda snaží kontroverzní zařízení na Kubě uzavřít, napsala v neděli agentura AP. Biden ohlásil záměr uzavřít Guantánamo ještě před koncem svého volebního období. Washington 20:52 9. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Základna Guantánamo na Kubě | Foto: Lucas Jackson | Zdroj: Reuters

„Prezident Biden sice oznámil svůj záměr, ale neudělal pro to žádný zásadní krok,“ uvedl advokát a lidskoprávní aktivista Wells Dixon. K uzavření Guantánama vyzvala Bidena i organizace Amnesty International, která patří k dlouhodobým kritikům tohoto zařízení.

„Čím déle bude toto vězení v provozu, tím déle je podkopávaná věrohodnost Spojených států v oblasti lidských práv,“ uvedla v prohlášení Amnesty International.

Administrativa George W. Bushe zřídila věznici v Guantánamu v reakci na teroristické útoky z 11. září 2001. Před dvaceti lety, 11. ledna 2002, nechala do zařízení převést první vězně. Zadržováno tam bylo přes 780 lidí kvůli podezření z terorismu, většina z nich ale nebyla nikdy obviněna.

Podle organizací na ochranu lidských práv byli vězni mučeni a vystaveni nelidskému zacházení. Organizace kritizovaly také to, že vězni neměli žádný či jen velmi omezený kontakt s obhájci.

Současný prezident se zřejmě chce vyhnout situaci, do které se dostal jeho předchůdce Barack Obama, během jehož mandátu byl Biden viceprezidentem. Obama sice podepsal nařízení věznici zrušit, svůj záměr ale nedokázal prosadit v Kongresu. Administrativa tak pomalu propouštěla zbylé vězně. Obamovo nařízení zrušil Donald Trumpa, který se ale jinak o Guantánamo příliš nezajímal, píše agentura AP.

Nejmenovaný představitel Bidenovy administrativy agentuře AP řekl, že vláda pracuje na snížení počtu vězňů podle pravidel schválených Kongresem. Podle nich vláda nesmí vydat vězně do některých rizikových zemí, například do Jemenu či do Somálska, ani je vpustit na americké území, a to i v případě, že by byli v USA ve vězení.

V současnosti je na Guantánamu zadržováno 39 lidí, což je nejméně od ledna 2020. Deset vězňů by mělo stanout před dlouho odkládanými vojenskými soudy, 13 lidí se zřejmě dočká propuštění. Zbytek nečelí obžalobě, ale ani se nepředpokládá jeho osvobození.

20 years later, US Government continues to perpetuate grave human rights abuses at Guantanamo prisonhttps://t.co/VyiufgAx0h — Amnesty International USA (@amnestyusa) January 9, 2022