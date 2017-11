Guardian: Ruské 'armádě trollů' se daří pronikat do britských médií. Citovala je nejmíň 80krát

Nejméně v osmi desítkách případů se takzvaným ruským internetovým trollům podařilo dostat dezinformace do britských médií. Vyplývá to z výzkumu, který provedl britský deník The Guardian. Podezření z ovlivňování britské politiky ze strany ruských továren na internetové trolly vyšetřuje britský parlamentní výbor pro tajné služby.

