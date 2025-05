Guatemalský soud poslal na 40 let do vězení tři bývalé vojáky za znásilňování domorodých žen

Soud v Guatemale v pátek poslal na 40 let do vězení tři bývalé příslušníky polovojenské organizace za to, že během občanské války na začátku 80. let znásilnili šest domorodých žen. Informovala o tom agentura Reuters.

