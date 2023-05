DeSantis je rodinný typ a má za sebou výsledky. Republikáni ale potřebují boxera, říká odborník Joch

Ve Spojených státech oficiálně začala kampaň pro prezidentské primárky Republikánské strany. Guvernér Floridy Ron DeSantis svou kandidaturu veřejně oznámil během živé debaty s Elonem Muskem na sociální síti Twitter. „Myslím, že tím každého překvapil. Místo oznámení kandidatury sálu svých stoupenců, obklopen manželkou a dětmi, si zvolil něco, co je zatím unikátní,“ komentuje odborník na USA a ředitel Občanského institutu Roman Joch. Washington 16:25 25. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít DeSantis je ideální kandidát, hlavně konzervativního křídla | Zdroj: Profimedia

Twitter ve Spojených státech nejvíce využívají lidé ve věku 25 až 39 let. „To je přesně ta kategorie, kterou DeSantis potřebuje získat na svoji stranu, aby uspěl,“ vysvětluje Joch. Podle něj je Musk kandidátovi přátelsky nakloněn, síť však v minulosti sloužila téměř jako deník jeho největšího rivala, exprezidenta Donalda Trumpa.

Pro Trumpa i současného prezidenta Joa Bidena je volba zahájení kampaně tímto způsobem dobrou zprávou. „Bylo to docela fiasko. Jak Trump, tak Biden reagovali posměšně,“ navazuje Matěj Schneider, spolupracovník Českého rozhlasu Plus. „Minimálně po včerejšku to vypadá, že se ani jeden DeSantise až tak nebojí,“ říká.

Podpora Trumpa mezi republikány navíc v posledních měsících stoupá na úkor jeho vyzyvatele DeSantise. „Mnozí republikáni ho vnímají jako mučedníka, jako oběť, které zlý, globalistický a elitářsky svět ve Washingtonu ubližuje,“ vysvětluje Joch, proč se kolem Trumpa jeho příznivci semkli. „Trump je showman, DeSantis má za sebou výsledky, není ale příliš charismatický,“ popisuje.

Republikáni potřebují boxera

„Je to tím, že Trump byl obžalován za to, že dal peníze své bývalé milence a neuvedl to jako výdaje na kampaň, což je velice pofidérní žaloba,“ doplňuje Joch. „Trumpa lze obžalovat za mnohem závažnější věci, například za snahu zmanipulovat prezidentské volby 2020,“ zdůrazňuje.

DeSantis se oproti Trumpovi prezentuje jako ideální rodinný typ, což mnohem více odpovídá republikánským hodnotám. „DeSantis je ideální kandidát, hlavně konzervativního křídla. Trump ale změnil názor, že charakter člověka je důležitý,“ tvrdí.

Mnozí pravicově orientovaní lidé ve Spojených státech si podle Jocha myslí, že současná situace vyžaduje silnou osobnost. „Je jedno, jaký má charakter, jestli je to nevěrník, nebo dokonce vulgární člověk,“ uvažuje Joch. „Potřebují nějakého boxera. Podstatné je, aby rozdával rány,“ míní.

Velké téma je stáří politiků

Problém pro obě hlavní strany ve Spojených státech představuje vysoký věk obou favorizovaných kandidátů. Pokud se Biden stane podruhé prezidentem, bude mu 82 let, Trumpovi v tomto případě 78 let. „Pro mladé voliče je stáří politiků ve Washingtonu, nejenom potenciálních, ale i prezidentských kandidátů, velké téma,“ říká Schneider.

„Je to téma, které se řeší roky a momentálně se probírá i kvůli Senátu. Vysoký věk politiků v Kongresu je téma už mnoho let, ale příliš se na tom za poslední roky nemění,“ dodává Schneider. Republikáni nyní, kvůli vysokému věku současného prezidenta, upozorňují voliče, že hlas pro něj je současně i hlasem pro jeho potenciálního nástupce.

Současná viceprezidentka Kamala Harrisová zatím ale příliš důvěry nezískala. „Je otázka, jestli nemůže dojít k nějaké rošádě, bylo by to ale relativně problematické, protože část Demokratické strany by si stěžovala, že odstavuje ženu a Afroameričanku z druhého postu,“ uvažuje Schneider. „Zároveň taky není nasnadě, kdo by ji na postu mohl nahradit,“ vysvětluje.

Velká část demokratů navíc Bidena podporuje. „Důležité je, že se za něj v tuto chvíli staví i levicové křídlo demokratů, na které v uplynulých volbách přicházeli vyzyvatelé, především tedy socialistický senátor Bernie Sanders,“ doplňuje Schneider. „I ten se nyní postavil za Joea Bidena,“ doplňuje.

V celém pořadu se také dozvíte, jaká jsou pro republikány důležitá témata nebo jak se republikánští kandidáti staví k vlastnictví střelných zbraní či jak vypadalo DeSantisovo působení na Floridě.