Guvernér Utahu oznámil zadržení podezřelého z vraždy Charlieho Kirka. Má jím být 22letý student

Guvernér amerického státu Utah Spencer Cox v pátek na tiskové konferenci oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, kterého vyšetřovatelé podezřívají z vraždy konzervativního politického aktivisty Charlieho Kirka. Cox rovněž uvedl, že na nábojích, které vyšetřovatelé nalezli v odložené pušce, byly vyryté vzkazy, z nichž některé Kirka označovaly za fašistu.

„Dostali jsme ho,“ řekl Cox. Poznamenal, že člen Robinsonovy rodiny kontaktoval rodinného přítele, který se následně obrátil na úřad šerifa. O zadržení pravděpodobného útočníka dříve informoval prezident Donald Trump. Robinsonova rodina podle Coxe učinila správnou věc, když se obrátila na policii.

Cox rovněž řekl, že podle výpovědí rodiny se Tyler Robinson v posledních letech stále více zajímal o politiku a že krátce před vraždou hovořil o tom, že Kirk vystoupí v areálu Utah Valley University ve městě Orem. Právě tam střelec Kirka ve středu jediným výstřelem zabil.

Tyler Robinson je v případu Kirkovy vraždy jediným zadrženým a policie nyní nepředpokládá další zatýkání, vyšetřování ale nadále pokračuje, řekl Cox. Podle agentury AP je Robinsonovi 22 let.

Trump označil Kirkovu smrt za politickou vraždu a nechal vlajky na federálních budovách na jeho počest do neděle spustit na půl žerdi. Posmrtně Kirkovi, který byl otcem dvou malých dětí a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi, udělí Prezidentskou medaili svobody, což je v USA nejvyšší civilní vyznamenání.

Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel v pátek před novináři poděkoval Trumpovi za to, že vyšetřování činu osobně podpořil. Trump v pátek uvedl, že doufá, že Kirkův vrah dostane trest smrti.

