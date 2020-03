‚Mnoho lidí na tento den dlouho čekalo.‘ V Haagu začal soud kvůli sestřelení letu MH 17 nad Ukrajinou

V nizozemském Haagu začal soud s podezřelými ze sestřelení malajsijského letadla nad východní Ukrajinou z léta 2014. Celkem jsou z vraždy 298 lidí předběžně obviněni tři Rusové a jeden Ukrajinec. Moskva zpochybnila nezávislost soudu a podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Zacharovové procesu dominuje politika. Rusko ani Ukrajina své občany ke stíhání do zahraničí nevydá. Haag 13:46 9. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nizozemský soud zahájil jednání ohledně sestřelení letu MH17 | Foto: Reuters

„Mnoho lidí na tento den dlouho čekalo,“ uvedl na začátku řízení předsedající soudce Hendrik Steenhuis. „Soud chce říci, že si uvědomuje dopad ztráty tolika lidských životů a že způsob, jakým k tomu došlo, byl téměř nepochopitelný,“ dodal soudce.

Uvedl rovněž, že první dva týdny jednání budou věnovány konstatování aktuálního stavu kauzy, celý proces pak může trvat až tři roky. O tom, kdo bude vypovídat, se toho moc neví. Podle BBC by se mohlo u soudu objevit 13 svědků, jejichž totožnost zůstane utajená.

Trojice Rusů a jeden Ukrajinec čelí předběžným obviněním z vraždy 298 lidí. Za to jim hrozí až doživotní vězení. Podle prokuratury se podíleli na získání a instalaci protileteckého systému Buk, který byl 17. července 2014 použitý k sestřelení letu MH 17 nad východní Ukrajinou, a to s úmyslem sestřelit nějaké letadlo.

Rusové Igor Girkin, Sergej Dubinskij a Oleg Pulatov a Ukrajinec Leonid Charčenko tehdy zastávali vysoké funkce u proruských východoukrajinských separatitsů. Všichni tři Rusové jsou údajně spojení s ruskými tajnými službami GRU nebo FSB.

Bez přítomnosti podezřelých

Girkin agentuře Reuters řekl, že rebelové za pád letadla nemůžou, přes BBC pak vzkázal, že neuznává autoritu soudu. Zbylé tři muže se nepodařilo agentuře Reuters kontaktovat.

Právnička jednoho z obviněných prohlásila, že proces začne bez přítomnosti podezřelé čtveřice a k soudu se dostaví pouze jejich obhájci. Trojice soudců musí nejdřív ověřit právě to, jestli si obvinění zvolili své obhájce. Přinejmenším jeden z nich - Oleg Pulatov - to udělal. A taky musí rozhodnout, jestli prokurátoři udělali dost pro to, aby obviněné kontaktovali.

Je možné, že podezřelí se nakonec v nějaké fázi soudu zúčastní, a to prostřednictvím videopřenosu. Na jednání pravděpodobně přijdou rodiny obětí. Včera někteří z pozůstalých protestovali před ruskou ambasádou v Haagu. Před budovu umístili 298 prázdných židlí.

Relatives of MH17 crash victims demand answers from Russia on eve of trial. https://t.co/usQLjjK9ux pic.twitter.com/tHiY3SLF0Z — ABC News (@ABC) March 9, 2020

Podle agentury TASS soudce Steenhuis naznačil, že proces je předběžně rozplánován minimálně do konce roku 2021. Rezervovány jsou soudní místnosti pro několik bloků slyšení, které mají začít 8. června, 21. srpna a příští rok 1. října.

Původně se státy, kterých se případ týká, pokoušely zřídit mezinárodní tribunál s podporou OSN. To ale zablokovalo Rusko. A tak země, které se podílely na mezinárodním vyšetřování tragédie, tedy Ukrajina, Nizozemsko, Austrálie, Malajsie a Belgie, nakonec zvolily Nizozemsko.

Rusko podíl odmítá

Soud taky bude rozhodovat podle nizozemského práva a právě z této země pocházela největší část obětí letu MH17. Ani Rusko ani Ukrajina své občany ke stíhání do zahraničí ale nevydávají.

Moskva zpochybňuje nezávislost soudu, stejně tak jako zpochybňovala legitimitu celého mezinárodního vyšetřování. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová prohlásila, že procesu dominuje politika.

Rusko dlouhodobě odmítá jakýkoli podíl na sestřelení letadla a po několika různých verzích v současnosti připisuje vinu za tragédii ukrajinské armádě.

Mezinárodní vyšetřovatelé ale tvrdí, že mají důkaz, že použitý systém Buk pocházel z vojenské základny v Rusku. Moskva oponuje, že týmu poskytla tuny materiálů, které vyšetřovatelé ignorovali. Podle nich totiž byly dokumenty často nepřesné.

Pád Boeingu 777 na cestě z Amsterodamu do Kuala Lumpur nepřežilo všech 298 lidí na palubě. Podle týmu mezinárodních vyšetřovatelů ho, možná omylem, sestřelili východoukrajinští separatisté raketou Buk ruské výroby.