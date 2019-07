Nizozemci si připomněli oběti sestřeleného letadla MH17, pietní akce se účastnil i premiér

Pět let poté, co protiletadlová raketa sestřelila letadlo společnosti Malaysia Airlines z linky MH17 nad východní Ukrajinou, se ve středu příbuzní a přátelé 298 obětí sešli u památníku poblíž amsterodamského letiště Shiphol, kde cestující nastoupili na osudný let do Kuala Lumpuru. Na pietní akci, při kterém zazněla jména všech obětí, promluvili nizozemský premiér Mark Rutte a zástupce pozůstalých.

