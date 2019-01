V Nizozemsku skončila protestní tříměsíční bohoslužba. V kněžišti se vystřídalo 650 pastorů

Rodině Tamrazjanových, která pochází z Arménie, hrozila na konci loňského října po zamítnutí poslední žádosti o azyl deportace z Nizozemska. Vyhoštění se pokusila pětičlenná rodina zabránit tím, že se ukryla v protestantském Bethelském kostele v severní části Haagu.

Aby rodinu ochránila, využila místní církevní obec ustanovení nizozemského zákona, na jehož základě nesmí policie vstoupit do modlitebny v době, kdy se v ní koná bohoslužba.

Dobrovolníci z řad pastorů kázali proto v kostele nepřetržitě poslední tři měsíce. V kněžišti se jich vystřídalo téměř 650. Nepocházeli přitom jen z Nizozemska, ale i z Francie, Německa a Belgie. Na protestní akci se podíleli i běžní věřící, neboť v kostelních lavicích museli vždy sedět přinejmenším tři lidé, aby úřady považovaly shromáždění za bohoslužbu.

Ve středu zástupce kostela Theo Hettema oznámil, že s nepřetržitou bohoslužbou končí. Reagoval tak na dohodu, k níž po dlouhém sporu v úterý dospěla nizozemská koaliční vláda.

Na jejím základě by mělo mít možnost zůstat v zemi zhruba 630 lidí, kteří se dostali do Nizozemska nelegálně jako děti, v zemi ale vyrostli a k vlasti svých rodičů nemají žádné vazby. V Nizozemsku by měli mít možnost zůstat i se svými rodinami.

„Politická dohoda dosažená v úterý nabízí arménské rodině Tamrazjanových jistou perspektivu do budoucna v Nizozemsku,“ uvedl v prohlášení Hettema.

Manželé Tamrazjanovi se třemi svými dětmi ve věku 21, 19 a 15 let útočiště v kostele v Haagu našli poté, co úřady zamítly na konci října loňského roku jejich poslední žádost o azyl. Do Nizozemska rodina z Arménie přicestovala před více než devíti lety. Ve vlasti čelil otec rodiny Sasun podle svých slov výhrůžkám smrtí kvůli své politické činnosti.