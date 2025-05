‚Habemus Papam!‘ Nad Sixtinskou kapli se vznesl bílý kouř, kardinálové zvolili nového papeže

Bílý kouř nad slavnou vatikánskou Sixtinskou kaplí ohlásil zvolení 267. papeže. Předchozí dvě konkláve skončila v letech 2005 a 2013 také v druhý den konání. Hlavu katolické církve letos volilo 133 kardinálů, kterým v den úmrtí papeže Františka, v pondělí 21. dubna, nebylo ještě 80 let. To je více než v předchozích konkláve. Pro zvolení nového pontifika byla zapotřebí většina dvou třetin volitelů. Vatikán 18:08 8. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kardinálové na konkláve zvolili nového papeže | Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE | Zdroj: Reuters

Zvolení nového papeže potvrdily zvony baziliky Svatého Petra. Zatím není jasné, kdo je novým papežem.

Svět se to dozví až v momentě, kdy se nový pontifik objeví na balkoně Sixtinské kaple, což by mělo být do hodiny od chvíle, kdy se objevil bílý kouř, tedy zhruba do 19.00.

Nově zvoleného papeže nyní odvedli do malé místnosti vedle Sixtinské kaple, kde si oblékne bílé papežské roucho.

Když se krátce po 18. hodině našeho času objevil bílý kouř, tisíce lidí na Svatopetrském náměstí mohutně jásaly, tleskaly a někteří se modlili k nebi.

Připravujeme podrobnosti.