Rumunsko může vydat známého hackera Guccifera do USA, rozhodl tamní soud

Proti rozhodnutí o extradici, který vynesl v pondělí soud ve městě Alba Iulia, se Lehel může odvolat. Již dříve sdělil, že trest 52 let vězení, který mu americká justice uložila v září před dvěma lety, si chce odpykat v Rumunsku.

Soud v Alba Iulia v pondělním verdiktu předání Guccifera Spojeným státům podmínil tím, že si hacker nejprve odpyká v Rumunsku sedmileté vězení za podobné trestné činy spáchané vůči rumunským politikům.

Lehel, kterému je 46 let, byl v březnu 2016 poslán k soudu do USA, kde se přiznal, že v letech 2012 až 2014 pronikl do soukromých počítačových schránek asi stovky lidí, včetně Powella či členů rodiny bývalého prezidenta George Bushe. Tvrdil, že se dostal i do elektronické pošty bývalé ministryně zahraničí Hillary Clintonové, což ale experti vyloučili.

Po vynesení rozsudku v tomto procesu byl Guccifer vrácen zpět do Rumunska. V současné době je ve vězení ve městě Deva.