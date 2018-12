O Trumpovi, Rusku i Číně. Hackerům se tři roky dařilo číst zprávy diplomatů EU, píší New York Times

Hackerům se tři roky dařilo získávat informace z diplomatické komunikace Evropské unie. Informoval o tom deník The New York Times. Z tisíců diplomatických kabelogramů podle něj hackeři zjistili mimo jiné to, jaké má EU obavy z nepředvídatelného chování amerického prezidenta Donalda Trumpa, z obnovení íránského jaderného programu, nebo jakým problémům čelí při jednání s Ruskem a Čínou.

