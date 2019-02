Austrálie viní z kyberútoku na parlament cizí stát, hackeři napadli i systémy politických stran

Za kybernetický útok, jehož terčem se tento měsíc stal počítačový systém australského parlamentu, je zřejmě odpovědná cizí státní moc. V pondělí to řekl australský premiér Scott Morrison, konkrétní stát však nejmenoval. Podle analytiků by pravděpodobným pachatelem napadení, které přišlo jen několik týdnů před volbami do tamního parlamentu, mohla být Čína, Rusko nebo Írán, napsala agentura Reuters.

