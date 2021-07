‚Střílejí, zmobilizujte lidi.‘ Haitský prezident volal před smrtí o pomoc veliteli policie i známému

Haitský prezident Jovenel Moïse několik minut před tím, než byl v noci na 7. července zavražděn, naléhavě žádal velitele místní policie a známého policistu o pomoc, která ale nedorazila včas. Informoval o tom v neděli deník Miami Herald. Několik minut po posledním telefonátu byl Moïse zastřelen. Zatím ale není jasné, kdo za vraždou stojí. Port-au-Prince 14:37 20. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na vyšetřování s haitskou prokuraturou spolupracují i americká FBI a kolegové z Kolumbie či Dominikánské republiky | Zdroj: Reuters

„Střílí kolem domu... zmobilizujte lidi,“ řekl do telefonu haitský prezident policejnímu veliteli několik minut poté, co se podle svědků ozvaly první výstřely v blízkosti prezidentovy soukromé rezidence na předměstí Port-au-Prince.

Moïse před smrtí údajně volal ještě známému policistovi ze zásahové jednotky, jehož jméno deník Miami Herald na jeho žádost neuvádí. „Potřebuji tvou pomoc. Jde mi o život. Přijeď rychle, přijeď a zachraň mi život,“ žádal naléhavě prezident v půl druhé ráno místního času.

Po telefonátu se policejní velitel snažil zjistit, co se děje. Během 15 minut telefonoval čtyřem lidem, mimo jiné šéfovi bezpečnosti prezidentského paláce Dimitrimu Hérardovi. Právě role prezidentovy ochranky zůstává záhadou. Při útoku totiž kromě prezidentského páru nebyl nikdo další zraněn. Hérarda, jehož policie už dříve podezřívala z nelegálního obchodu se zbraněmi, policie minulý týden zatkla, protože se nedostavil k výslechu. Zákaz vycestovat ze země má několik dalších policejních činitelů.

Vyšetřování vraždy

Tělo třiapadesátiletého prezidenta bylo nalezeno v jeho ložnici s tuctem střel, mimo jiné v hrudi, čele a břiše. Podle deníku Miami Herald měl Moïse také vyříznuté levé oko, což je praktika vúdú. Při útoku byla postřelena i první dáma, která se pak ze zranění zotavovala v Miami a o víkendu se vrátila do vlasti. Státní pohřeb jejího manžela se uskuteční v pátek v severohaitském městě Cap-Haitien.

Na vyšetřování s haitskou prokuraturou spolupracují i americká FBI a kolegové z Kolumbie či Dominikánské republiky, jež sousedí s Haiti. Zatčeno bylo 18 bývalých kolumbijských vojáků, kteří jsou hlavními podezřelými – a podle některých médií právě oni prezidenta zabili.

Jako jednoho z možných strůjců atentátu haitská policie zatkla místního lékaře Christiana Emmanuela Sanona, který žil dlouho na Floridě a v červnu se vrátil do země. Zatím ale není zřejmé, zda měl vazby na někoho z haitské politické scény. Za vraždou může být také někdo z místních podnikatelů, jimž prezidentovy kroky překazily investice.

Moïse od nástupu do úřadu v únoru 2017 čelil řadě protivládních protestů kvůli zhoršující se ekonomické situaci, rostoucím cenám i nepotrestané zpronevěře státních peněz za bývalého vedení země. Mnozí také vinili Moïseho z autoritářského způsobu vládnutí. Od začátku loňského roku prezident vládl pomocí dekretů, protože se kvůli nepokojům nekonaly parlamentní volby a poslancům a dvou třetinám senátorů vypršel mandát.

Dva dny před smrtí jmenoval prezident premiérem Ariela Henry, který ale nestačil nastoupit do úřadu. Po smrti prezidenta se tak vedení země ujal dosavadní premiér Claude Joseph, který by měl zůstat i v nové vládě jako ministr zahraničí, uvedla agentura EFE. Podle televize France 24 by nová vláda měla vést zemi bez prezidenta do parlamentních a prezidentských voleb. Ty vyhlásil Moïse na 26. září, není ale jasné, zda nová vláda termín dodrží.