Haiti po zemětřesení: nemocnicím chybějí lůžka, naléhavou pomoc potřebuje půl milionu lidí

Téměř dva týdny po silném zemětřesení, které si vyžádalo přes 2000 obětí a více než 12 000 zraněných, panuje na Haiti stále chaos. Tisíce lidí bez střechy nad hlavou spí v provizorních přístřešcích. Naléhavou humanitární pomoc potřebuje přes půl milionu lidí. Mnohde chybí i pitná voda. Nemocnice se stále potýkají s nedostatkem lůžek. Na jejich dvorech ale teď zůstávají lidé, kteří se nemají kam vrátit. Port-au-Prince 15:09 25. srpna 2021

„Potřeba pomoci je obrovská: chybí jídlo, domácí potřeby, deky, matrace i teplejší oblečení. Nezapomeňte, že je sezona hurikánů,“ citoval server francouzského rozhlasu RFI Luise Eguiluze z organizace Lékaři bez hranic (MSF).

Podle něj se velkou část vážně zraněných už podařilo přepravit do haitské metropole a prioritou zdravotníků je nyní zajistit chod nemocnic a poliklinik v postižených oblastech.

Přespávání v nemocnicích

Nejvíce zasažen byl jihozápad země. V prvních dnech po zemětřesení ze 14. srpna se nemocnice potýkaly s náporem zraněných, mnozí z nich trávili dny i noci venku, než se pro ně našlo lůžko. V okolí stejných nemocnic nyní mnozí Haiťané dál přespávají, tentokrát proto, že se nemají kam vrátit.

Pobývají tam ale i nezranění, protože čekají na humanitární pomoc, která se denně vozí do nemocnic, uvedla agentura AP. „Ví, že dostanou jídlo a vodu, a tak nechtějí odejít,“ citovala AP Petersona Gedeho, ředitele nemocnice v Les Cayes.

Gede i jeho kolegové se snaží přesvědčovat ošetřené lidi, které už lze z nemocnice propustit, aby odešli a uvolnili lůžko ostatním. „Nemám, kam jít, řekla jsem to doktorovi, ale on to nechápe,“ postěžovala si pětadvacetiletá Jertha Yletová, která s vážnou zlomeninou nohy strávila týden v nemocnici se svou pětiletou dcerou. Její přítel Junior Milord ji předminulý víkend zachránil z trosek a když jí zajistil odvoz do nemocnice, vrátil se pro zasypaná těla jejího otce, bratrance a švagra.

Jejich těla jsou stále v márnici, protože rodina nemá peníze na jejich pohřeb. I Milord přišel při zemětřesení o dům a několik příbuzných. Ylet se nakonec lékařům podařilo přesvědčit, aby lůžko přenechala dalším. „Zůstanu ale spát na dvoře nemocnice, dokud nenajdu řešení,“ řekla agentuře AP.

Špatné podmínky v metropoli

Situace však není o moc lepší ani v haitské metropoli, kterou otřesy nyní ušetřily, na rozdíl od silného zemětřesení z roku 2010, kdy bylo ohnisko nedaleko Port-au-Prince a kdy zemřelo na 300 000 lidí. „Když jste sami v zoufalé situaci, těžko lze pomáhat jiným,“ řekl k chudobě řady lidí v metropoli rektor místní univerzity Jacky Lumarque, jehož citovala kanadská televize CBC.

I v Port-au-Prince se lidé nejchudší americké země potýkají s nedostatkem základního zboží, špatnými službami a násilím ozbrojených gangů. „Haiťané už si zvykli na to, že stát nefunguje,“ dodal Lumarque. Pomoc po zemětřesení tak zajišťují zejména humanitární organizace či soukromé instituce. Tou je i univerzita, kterou vede Lumarque a která organizuje polní nemocnice v postižených oblastech.

Problémem Haiti je řadu let násilí gangů, ekonomické krize i politická nestabilita. Země už přes rok a půl nemá funkční parlament, prezidenta Jovenela Moïseho začátkem července zavraždilo komando žoldáků v jeho domě. Zatím není jasné, kdo si jeho smrt objednal.

Zemi nyní vede premiér Ariel Henry, který posunul Moïsem vyhlášené volby na listopad. To bylo ale ještě před zemětřesením, takže ani tento termín nemusí být konečný, uvedla CBC.