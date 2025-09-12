‚Hajjá se zúčastnil pohřební modlitby v Kataru.‘ Hamás oznámil, že jeho lídr žije

Palestinské teroristické hnutí Hamás v pátek oznámilo, že jeho lídr Chalíl Hajjá je naživu, a nebyl tudíž zabit při úterním izraelském útoku na budovu v katarské metropoli Dauhá. Informovala o tom agentura AFP. Izraelský útok v Dauhá zabil šest lidí a už dříve média psala, že Hajjá mezi oběťmi zřejmě není.

Dauhá/Gaza Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Lídr teroristického hnutí Hamás Chalíl Hajjá (ilustrační foto)

Lídr teroristického hnutí Hamás Chalíl Hajjá (ilustrační foto) | Foto: File photo, Esa Alexander | Zdroj: Reuters

„Po provedení zvláštních bezpečnostních opatření se dr. Chalíl Hajjá ...zúčastnil v Kataru pohřební modlitby za svého syna Hammama a další mučedníky po zbabělém pokusu o atentát v Dauhá,“ uvedl v pátek Hamás v prohlášení s odkazem na čtvrteční pohřeb v Kataru. Na fotografiích z pohřbu Hajjá vidět nebyl.

Izrael na katarském území udeřil na představitele Hamásu. ‚Útok byl plně oprávněný,‘ uvedl Netanjahu

Číst článek

Agentura AFP či izraelský server Ynet v této souvislosti napsaly, že Hamás neposkytl žádné fotografie ani jiné důkazy o tom, že je Hajjá skutečně naživu. Podle některých zdrojů byl v době izraelského útoku v budově, kde vedení Hamásu právě jednalo o nejnovějším americkém návrhu na příměří v Pásmu Gazy.

Při izraelském útoku v Dauhá v úterý zemřeli kromě Hajjáova syna také šéf jeho kanceláře, tři osobní strážci a jeden katarský poddůstojník.

Izraelský útok na katarskou metropoli odsoudila řada zemí a ve čtvrtek i Rada bezpečnosti OSN. Katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání útok označil za akt státního terorismu a o izraelském premiérovi Benjaminu Netanjahuovi řekl, že vede Blízký východ do chaosu a měl by stanout před soudem.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme