Halík: Češi vnímají Izrael jako výspu západní civilizace. Tak tomu dnes už zdaleka není

Izraelská armáda pokračuje s bombardováním Pásma Gazy, kam se dostává jen omezené množství humanitární pomoci a předsedkyně Mezinárodního výboru Červeného kříže tamní situaci popsala jako „horší než peklo". Utrpení civilistů kritizuje teolog Tomáš Halík, jeho výroky ale Federace židovských obcí a další židovské organizace odsoudily jako urážlivé vůči obětem nacismu. Interview Plus Pásmo Gazy 0:10 7. června 2025

Za hrubě urážlivé považují zejména Halíkovo varování, aby Židé „neprohospodařili morální kapitál holokaustu“ nebo že izraelský premiér Benjamin Netanjahu „je daleko větším viníkem vzrůstu antisemitismu na světě než Hamás“.

„Ta kritika je naprosto neopodstatněná a absurdní. Když jsem to prohlášení, nepodepsané, poprvé četl, považoval jsem to za fake news nebo nějakou provokaci. Moje motivace byla obava z růstu antisemitismu ve světě. Proti tomu se celoživotně vymezuji a dostal jsem za to řadu ocenění, i mezinárodních,“ reaguje Halík.

Trvá na tom, že politika izraelské vlády a zločiny izraelské armády přispívají k antisemitským náladám ve světě. „Oprávněná kritika často přerůstá v antisemitismus a s tím já naprosto nesouhlasím a proti tomu vystupuji,“ zdůrazňuje s tím, že podporu mu vyjadřují i mnozí členové židovské komunity, kteří postup Izraele v Gaze odsuzují.

„Je důležité, aby náboženští představitelé mluvili pravdu a vyjadřovali se kriticky i do vlastních řad, padni komu padni. Aby se neřídili jen zájmy nějakého státu nebo etnika, ale aby jim záleželo na lidských právech a životech,“ zdůrazňuje katolický kněz a sociolog.

„Ke konci května izraelská armáda zabila přes 53 tisíc lidí, z toho přes 17 tisíc dětí. K tomu skutečně nelze mlčet.“ Tomáš Halík

Izrael se změnil

Halík poukazuje na to, že pozornost českých médií a politiků se soustředila na oprávněné odsouzení Hamásu. „Ale málo se už říkalo, že Hamás podporoval Netanjahu, protože se léta snažil Palestince rozeštvat, aby nedošlo k – podle mého názoru – jedinému spravedlivému řešení, tedy ustanovení dvou států, jak bylo slíbeno při založení Izraele.“

Český postoj k Izraeli podle něj vychází z představy, která platila před dvaceti lety, že jde o výspu západní civilizace na Blízkém východě. „Dnes tomu tak zdaleka není. Izrael se změnil přívalem migrantů z Ruska a arabských zemí. Velká část ortodoxních židů je hodně fanatická a možná víc než Arabové nenávidí tu sekulární část Izraele,“ upozorňuje.

Odsouzení Izraele je na místě

Zároveň připouští, že muslimští přistěhovalci na Západě vždy byli velmi protiizraelští, po dlouhou dobu ale mlčeli. To se změnilo až s aktuálním děním, kdy cítí, že mohou říci, že Izraelci jsou zločinci. „Oživilo to latentní antisemitismus, který u části těch lidí byl, to není novinka. Ale bohužel to, co teď dělá Izrael, jim dává jakési ospravedlnění,“ doplňuje.

„Je třeba jasně odsoudit, že ke konci května letošního roku izraelská armáda zabila přes 53 tisíc lidí, z toho přes 17 tisíc dětí. K tomu skutečně nelze mlčet. V prohlášení židovských obcí se mluví o tom, že by to mohlo být předmětem akademické diskuze. Ne, to musí být předmětem jasného odsouzení. To ale musí být cílené a nesmí přerůst v nenávist k Izraeli a židovství,“ uzavírá.

