Hamás byl poražen, ale spirálu násilí může zastavit jedině vize palestinské státnosti, míní Hesová
Arabské země odsoudily útok Izraele na představitele Hamásu v Kataru. Egyptský prezident doslova prohlásil, že to, co se nyní děje, brání mírové budoucnosti. „Nevím, jestli ještě nějaká vyjednávání budou, protože Izrael systematicky likviduje všechny palestinské vyjednavače,“ upozorňuje politoložka a odbornice na Blízký východ Zora Hesová.
V Kataru podle ní panuje velké zděšení z toho, že útok byl nečekaný, zatímco Spojené státy o něm věděly s minimálně téměř hodinovým předstihem.
Poslechněte si Interview Plus Šárky Fenykové. Hostem je Zora Hesová, politoložka a odbornice na Blízký východ
„Máme situaci, kdy jeden spojenec USA útočí na druhého, aniž by do toho hlavní garant bezpečnosti v regionu nějak zasáhl. Pro mě to znamená, že bezpečnostní garance přestaly platit,“ konstatuje Hesová.
Existují podle ní dvě možná vysvětlení: první, že Spojené státy velmi výrazně nadřazují jedno spojenectví před druhým, nebo druhé, že už nemají moc zasahovat do blízkovýchodních vztahů.
„Poslední dva roky vidíme naprostou neschopnost jakýmkoli způsobem zasáhnout. Jak proti tomu, co dnes už velká část mezinárodních organizací nazývá genocidou v Gaze, ale i pokud jde o omezování Izraele v napadání velké části svých sousedé. Například Sýrie, která pro něj nepředstavuje bezpečnostní hrozbu,“ podotýká politoložka.
Stát na obzoru
Hesová poukazuje na to, že Katar hostí různé militantní organizace jako Hamás nebo dříve Talibán na žádost Spojených států. Důvodem tak není ideologická spřízněnost, ale snaha zachovat důležitý kanál pro zákulisní diplomacii, mimo jiné i mezi USA a Íránem.
„Izrael dal najevo, že je dnes naprosto neomezitelný ve svých vojenských výbojích,“ doplňuje politoložka s tím, že arabské státy sice masivně investovaly do zbrojení, ale nemají zájem vést války. U ledu je ale jakékoli prohlubování Abrahámovských dohod, které jsou spíše než o míru jako takovém o strategicko-investičních vztazích.
Hesová zároveň zdůrazňuje, že v ropných monarchiích nerozhoduje vůle lidu, ale pragmatické ekonomické zájmy vládnoucí třídy, přičemž arabské státy nejsou schopny koordinovaného postupu v prosazování palestinské státnosti.
„To pravděpodobně byl jeden z motivů (útoku ze 7. října 2023). Nevidíme samozřejmě do hlavy lidem plánujícím útok na Izrael, ale vymizení politického horizontu pro Palestince v případě spojenectví Izraele a Saúdské Arábie mohlo být důvodem,“ spekuluje Hesová.
Přijatelné vojenské řešení neexistuje
Podle názoru bývalého velitele izraelského námořnictva Ami Ajalona už Izrael dosáhl porážky Hamásu a vojenskou silou už nic nezíská. Tvrdí, že válka neskončí, dokud Hamásu nenabídne politický horizont, který přinese realitu dvou států.
„Je to menšinová, ale velmi rozumná pozice. Ta válka nemá vojenské řešení kromě naprosté anihilace Palestinců, což nemůže být cíl demokratického státu ani náš. Jediná šance, jak zastavit spirálu násilí, je vytvořit šanci na postupné vytvoření palestinské státnosti,“ přitakává Zora Hesová.
