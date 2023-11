Šedivý: Bojovníci Hamásu už nejsou centrálně řízení, jde o skupinky. Přestávka v bojích by jim pomohla

Izraelské jednotky už operují v srdci města Gaza, řekl ministr obrany Joav Galant. Zopakoval, že Izrael podmiňuje humanitární přestávku v bojích propuštěním všech rukojmí, které Hamás odvlekl. Humanitární pauzy a koridory podpořili ministři zahraničí zemí G7. Bývalý náčelník generálního štábu české armády Jiří Šedivý, který vede Katedru bezpečnostních studií vysoké školy CEVRO Institut, řekl Radiožurnálu, že pauza v bojích by pomohla Hamásu. Praha/Tel Aviv 17:43 8. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak hodnotíte rychlost postupu izraelských sil?

Myslím, že je to dosažení maxima, co bylo možné. Rychlejší postup by pravděpodobně znamenal mnohem větší množství obětí na civilním obyvatelstvu pásma Gazy. Víme, že se nepodařilo v tak krátké lhůtě, kterou Izraelci dali, tedy 24 hodin, přesunout drtivou většinu lidí ze severní části do části jižní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Polední publicistika s Vladimírem Krocem

Kdyby postup byl razantnější, tak by pravděpodobně došlo k poměrně velkému problému na straně civilních obětí. A to by samozřejmě vyvolalo obrovský odpor, i když ten už dneska ve světě je. Takže ten postup je poměrně rychlý, ale není natolik rychlý, aby způsoboval nějaké vedlejší nepříznivé dopady.

V jaké fázi vojenská část operace je, když se stále zdůrazňuje, že vojáky čekají komplikované boje v tunelovém komplexu pod Gazou?

Osobně si myslím, že operace je úspěšná, pokud už jsou v centru Gaza City. Pravděpodobně už teď se intenzita poněkud zmírní vzhledem k tomu, že bude nezbytně nutné likvidovat malé skupinky teroristů, případně je nějakým způsobem eliminovat. Uvidíme, co se stane po tom, když bude zajat nebo nějakým způsobem eliminován vůdce Hamásu.

Bývalý náčelník generálního štábu české armády a vedoucí katedry bezpečnostních studií Vysoké školy CEVRO Jiří Šedivý | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas Plus

Podle izraelského ministra obrany je vůdce Hamásu Sinvár izolován ve svém bunkru, což není možné nezávisle ověřit. Dá se ale podle toho, jak boje v Gaze probíhají, odhadnout, kolik bojovníků a zbraní Hamás ještě má?

Myslím, že je to skutečně velmi těžké odhadnout, ale podle mě ještě pořád nějaký tisíc bojovníků Hamásu je k dispozici, ale nejsou již centrálně řízení a nejsou asi řízení po stránce operace k obraně Gaza City, případně hlavních infrastrukturálních prvků organizace Hamás.

ONLINE: Izrael po obklíčení Gazy ničí tunely Hamásu. Z města dál prchají civilisté Číst článek

Jsou to jednotlivé skupinky, které se samozřejmě brání a budou se bránit do té doby, dokud budou mít munici, budou mít zbraně, případně budou i oni sami schopni se nějakým způsobem bránit náporu izraelských vojáků. Ale stoprocentně nemůžeme říct, kolik ještě dneska je skutečně schopných bojovníků teroristické organizace Hamás.

Podle úřadů v Gaze zahynulo při izraelské odvetě více než 10 000 lidí, z toho je skoro polovina dětí. Izrael ve středu oznámil otevření dalšího evakuačního koridoru z města Gaza na jih a je pod mezinárodním tlakem, aby přistoupil na přestávku v bojích. Co by to pro něho znamenalo vojensky?

Kdyby došlo k přestávce, tak se de facto vytvoří časový prostor na to, aby se roztříštěné skupinky bojovníků Hamásu nějakým způsobem pospojovaly, aby se připravily, aby si zajistily dodávku munice, případně nějakých náhradních dílů a cokoliv jiného.

Archeologové hledají v Izraeli pozůstatky obětí útoku Hamásu. Prosívají popel z vypálených domů Číst článek

Myslím si, že kdyby se k tomu přistoupilo, tak asi pravděpodobně by se zkomplikovala situace pro izraelskou armádu dokončit celou operaci. Ostatně premiér Netanjahu jasně řekl, že něco takového nepřipadá v úvahu.

Zpravodajský server BBC ve středu píše o obyvateli Gazy, čtyřicetiletém zubaři, kterému prý 19. října zavolal někdo, kdo se plynulou arabštinou představil jako člen izraelské armády, a vyzval ho, aby zajistil evakuaci obyvatel výškového domu, kde bydlel, a dalších dvou v sousedství. Dostal na to dvě hodiny. Je to podle vás běžný postup izraelské armády, že varuje před bombardováním takto prostřednictvím civilistů?

Pokud Izraelci ví, že v tom prostoru jsou civilní obyvatelé, ale skrývají se tam buď bojovníci Hamásu, případně tam dokonce mají část své infrastruktury, tak varují civilní obyvatele, aby co nejrychleji z tohoto prostoru odešli vzhledem k tomu, že provedou úder. Je to takový způsob, který Izraelci používají už řadu let. Není to nic úplně nového.