Na svobodě jsou další dva izraelští rukojmí. Dříve propuštěná žena tvrdí, že ji drželi v zařízení UNRWA

Teroristické hnutí Hamás v sobotu ráno ve městě Chán Júnis předalo Červenému kříži další dva izraelské rukojmí Jardena Bibase a Ofera Kalderona. O předání, které se uskutečnilo v rámci dohody o příměří, informovaly agentury AFP a Reuters. Dříve propuštěná izraelská rukojmí Emily Damariová byla svými únosci v Pásmu Gazy držena v zařízení patřícímu Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA), napsal deník The Guardian. Tel Aviv 9:19 1. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bojovníci Hamásu v den předání rukojmích zadržovaných v Gaze (fotografie z 1. února 2025) | Foto: Dawoud Abu Alkas | Zdroj: Reuters

Oba muže od Červeného kříže krátce poté převzala izraelská armáda, která je převezla do Izraele. Třetího rukojmího Keitha Siegela předá Hamás později během dne na jiném místě. Hamás předání zorganizoval také ve městě Gaza. Další rukojmí by se během soboty již na svobodu dostat neměli.

Farmaceutka v Gaze: Před příměřím jsem si připadala jako ve středu fronty. Střelba byla slyšet každý den Číst článek

Podle zpráv médií v sobotu Izrael propustí 183 palestinských vězňů. Současně by z Pásma Gazy měli odcestovat do Egypta první zranění od uzavření přechodu Rafah v květnu.

V rámci dohody o příměří, které v první fázi počítá se zastavením bojů na 42 dní, by Hamás a jeho spojenci měli propustit celkem 33 rukojmích. Izrael by z věznic měl pustit přes 1000 palestinských vězňů. Před sobotním předáním se dostalo na svobodu deset Izraelců a pět Thajců, které palestinské ozbrojené organizace unesly při teroristickém útoku z předloňského 7. října.

UNRWA v problémech

Propuštěná izraelská rukojmí Emily Damariová byla svými únosci v Pásmu Gazy držena v zařízení patřící organizaci UNRWA. Damariová, která má dvojí, britsko-izraelské občanství, to v pátek řekla britskému premiéru Keiru Starmerovi. S odvoláním na její matku to napsal deník The Guardian. Izrael dlouhodobě UNRWA kritizuje a tvrdí, že je infiltrována členy teroristických organizací.

UNRWA podle své mluvčí po dlouhé měsíce neměla kvůli bojům přístup do několika ze svých zařízení. Tvrzení, že rukojmí byli drženi v jejích zařízeních, bere UNRWA velmi vážně, řekla mluvčí Juliette Toumaová. Agentura opakovaně vyzývá k nezávislému vyšetřování tvrzení, že jsou její zařízení zneužívána ozbrojenými skupinami, dodala.

Co je UNRWA? Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) byl založen v roce 1949, aby poskytoval pomoc a podporu palestinským uprchlíkům, kteří byli vysídleni v důsledku první arabsko-izraelské války.

Bojovníci teroristického hnutí Hamás osmadvacetiletou Damariovou unesli z jejího domova v kibucu Kfar Aza 7. října 2023 při vpádu palestinských ozbrojenců na jih Izraele. Při útoku ji střelili do ruky, v důsledku čehož přišla o dva prsty.

Hamás ji a další dvě ženy propustil 19. ledna v rámci dohody o příměří. Damariová strávila v zajetí 471 dní. Hamás jí podle jejích slov navzdory střelnému zranění odpíral lékařskou pomoc.

Izrael dlouhodobě kritizuje UNRWA a tvrdí, že tato agentura OSN je infiltrována členy teroristických organizací. UNRWA, která má více než 30 tisíc pracovníků, podle Izraele zaměstnává 190 členů Hamásu a Palestinského islámského džihádu.

Dvanáct zaměstnanců UNRWA se podle Izraele dokonce zúčastnilo útoku ze 7. října 2023, při němž ozbrojenci zabili téměř 1200 lidí a dalších 251 unesli do Pásma Gazy. UNRWA provedla interní vyšetřování a devět zaměstnanců propustila, odmítá však, že by ozbrojeným skupinám vědomě pomáhala. Izraelský parlament v říjnu schválil zákon, který UNRWA zakazuje působit na území Izraele i v okupovaném východním Jeruzalémě.