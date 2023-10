V USA se střídají jedna demonstrace za druhou. Scházejí se podporovatelé Izraele i Palestiny

Je to právě týden, co palestinští teroristé z Hamásu zaútočili na Izrael. Ve světě se scházejí demonstrace jak na podporu Izraele, tak podporu Palestinců. Protest svolaný organizací Američtí muslimové pro Palestinu se schází v sobotu v centru Washingtonu. Už den předem se ale nedaleko Bílého domu se potkali sympatizanti napadeného Izraele. Od stálého zpravodaje Washington 17:10 14. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Washington, Freedom Plaza, několik set lidí demonstruje podporu a solidaritu s Izraelem na shromáždění Stand with Israel | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Na náměstí Freedom Plaza ve Washingtonu se sešlo několik stovek především příslušníků židovské komunity, kteří žijí zde ve městě a jeho okolí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z demonstrace ve Washingtonu v audiozáznamu.

Chtěli demonstrovat svoji solidaritu s krajany a souvěrci v Izraeli. Podporu jim přišlo vyjádřit několik poslanců, velvyslanců a také guvernér státu Maryland.

Guvernér Wes Moore prohlásil, že dnes jím vedený stát a celé Spojené státy nejen stojí za Izraelem, ale také zcela jednoznačně stojí proti Hamásu.

Iveta a Marat, kteří se akce zůčastnili, žijí ve Spojených státech. 30 let ale prožili v Izraeli. Pocházejí z Ruska a Běloruska, odkud do Izraele utekli. Jejich starší dcera sloužila v armádě. To, co se stalo minulou sobotu, je podle nich bolest, která neodeznívá.

Washington, Freedom Plaza, několik set lidí demonstruje podporu a solidaritu s Izraelem na shromáždění “Stand with Israel”. Předseda Židovské federace washingtonské aglomerace prohlásil akce Izraele za boj proti Hamásu, ne všem Palestincům. ⁦@iROZHLAScz⁩ pic.twitter.com/Bqagq7m2MO — Pavel Novák (@Albena937) October 13, 2023

Podle Marata je teď nejdůležitější nenechat Izrael osamocený v akcích, které zahájil na svou obranu. Pár si myslí, že stejně důležitá jako vojenská pomoc je i součinnost v informační válce, kterou proti sobě Izrael a jeho nepřátelé vedou.

Rick je Američan, křesťan. Na shromáždění přišel s manželkou, která pochází z Izraele. I kdyby to ale nebyla jeho žena, přišel by stejně, protože je podle něj důležité podpořit tuto zemi.

Během shromáždění promluvila k demonstrujícím i dívka, zástupkyně muslimské komunity ve Washingtonu, která odsoudila násilí a teroristy Hamásu. Mluvila a modlila se i arabsky. Dav na náměstí Freedom Plaza jí nakonec i zatleskal.